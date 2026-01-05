Tuga u Sarajevu: Poginula žena, srušilo se stablo pod snijegom

Prve ovogodišnje snježne padaline u BiH u ponedjeljak su prouzročile i prvu žrtvu kada se na ženu u Sarajevu pod teretom snijega srušilo stablo, potvrdili su iz Kliničkog centra u tom gradu.

Tragedija se zbila u sarajevskom naselju Grbavica u jutarnjim satima.

Veliko stablo visoko desetak metara srušilo se na ženu koja je u tom trenutku prolazila pri čemu je zadobila teške ozljede glave.

Odmah je prevezena u bolnicu, no liječnici joj nisu uspjeli spasiti život.

U Sarajevu je u nedjelju palo oko 40 centimetara mokrog snijega koji je gotovo paralizirao gradski promet.

Komunalne su službe tek u noćnim satima na ponedjeljak raščistile glavne gradske prometnice, dok je pristup dijelovima grada koji su na višim područjima i u ponedjeljak otežan.