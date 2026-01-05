Obavijesti

News

Komentari 0
PROLAZILA ULICOM

Tuga u Sarajevu: Poginula žena, srušilo se stablo pod snijegom

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Tuga u Sarajevu: Poginula žena, srušilo se stablo pod snijegom
ILUSTRACIJA | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

U Sarajevu je u nedjelju palo oko 40 centimetara mokrog snijega koji je gotovo paralizirao gradski promet

Prve ovogodišnje snježne padaline u BiH u ponedjeljak su prouzročile i prvu žrtvu kada se na ženu u Sarajevu pod teretom snijega srušilo stablo, potvrdili su iz Kliničkog centra u tom gradu. 

Tragedija se zbila u sarajevskom naselju Grbavica u jutarnjim satima.

OPREZNO NA PUTU Snježni kolaps: U BiH zabranili promet kamionima. Novi pravci
Snježni kolaps: U BiH zabranili promet kamionima. Novi pravci

Veliko stablo visoko desetak metara srušilo se na ženu koja je u tom trenutku prolazila pri čemu je zadobila teške ozljede glave.

Odmah je prevezena u bolnicu, no liječnici joj nisu uspjeli spasiti život.

U Sarajevu je u nedjelju palo oko 40 centimetara mokrog snijega koji je gotovo paralizirao gradski promet.

Komunalne su službe tek u noćnim satima na ponedjeljak raščistile glavne gradske prometnice, dok je pristup dijelovima grada koji su na višim područjima i u ponedjeljak otežan.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Horor scene iz Zagreba! Zaštitar brutalno pretukao mladića? Širi se snimka, a javila se i policija
UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ

Horor scene iz Zagreba! Zaštitar brutalno pretukao mladića? Širi se snimka, a javila se i policija

'Na mjestu događaja zatekli smo ozlijeđenog muškarca, dok se napadač udaljio u nepoznatom smjeru. U tijeku je kriminalističko istraživanje', rekli su nam iz policije
Upaljeni meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Stiže opasno vrijeme u ovaj dio Hrvatske
PRIPREMITE SE

Upaljeni meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Stiže opasno vrijeme u ovaj dio Hrvatske

U ponedjeljak je oblačno, na Jadranu kiša, u unutrašnjosti i snijeg te novi snježni pokrivač, osobito u istočnoj i Gorskoj Hrvatskoj...
Trump nakon Venezuele prijeti Kolumbiji i Grenlandu. Kina: Odmah oslobodite Madura!
IZ MINUTE U MINUTU:

Trump nakon Venezuele prijeti Kolumbiji i Grenlandu. Kina: Odmah oslobodite Madura!

Također je rekao da Kuba, bliski saveznik Venezuele "izgleda kao da je spremna pasti" sama od sebe, bez američke vojne akcije.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026