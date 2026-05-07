UHITILI MUŠKARCA (37)

Užas kod Nove Gradiške: Pod opijatima skrivio nesreću. Dvije djevojke (18) teško ozlijeđene

Piše Luka Safundžić,
Policijski službenici su uhitili 37-godišnjeg vozača automobila...

Muškarac (37) pod opijatima je skrivio nesreću u srijedu 6. svibnja, oko 16,30 sati na raskrižju Ulice Matije Gupca i Ulice Svetog Valentina u Adžamovcima, a u kojem su teško ozlijeđene dvije djevojke u dobi od 18 godina. 

Kako su izvijestili iz PU brodsko-posavske, očevidom je utvrđeno da je do nesreće došlo jer 37-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom daruvarskih registracijskih oznaka, nije brzinu kretanja vozila prilagodio prometnoj situaciji ispred sebe tako da može vozilo pravovremeno zaustaviti pred zaustavljenom kolonom vozila.

- S ciljem izbjegavanja udara u posljednje vozilo u koloni, prešao je automobilom na lijevu prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera te udario u vozilo novogradiških registracijskih oznaka kojim je upravljala 18-godišnjakinja, a koje se u tom trenutku kretalo navedenom prometnom trakom. U svojstvu putnica u tom su se vozilu nalazile još dvije 18-godišnjakinje - objavila je policija. 

Dodaju i kako je u nesreći ozljede opasne po život zadobila 18-godišnja putnica osobnog automobila novogradiških registracijskih oznaka. Liječnička pomoć pružena joj je u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje je zadržana na daljnjem liječenju.

- Nadalje, 18-godišnja vozačica je također teško ozlijeđena, dok je druga 18-godišnja putnica lakše ozlijeđena, a liječnička pomoć pružena im je u bolnici u Novoj Gradiški, gdje su zadržane na daljnjem liječenju - objavila je policija. 

Dodaju kako su uhitili 37-godišnjeg vozača, te će nakon dobivenih rezultata laboratorijske analize na prisutnost opijata u njegovom organizmu, protiv njega biti podnijeta kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog počinjenog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

