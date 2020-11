Tuga za sinom Domagojem: 'On je samo želio pomoći drugima'

NIJE SE PROBUDIO Tužiteljstvo čeka nalaze obdukcije kako bi napad na Domagoja Radića (18) u Virovitici mogli prekvalificirati u ubojstvo

<p>Djeca iz susjedstva su mi rekla da pogledam profil mladića koji je udario mojeg Domagoja i doslovce ga ubio. Nemam snage gledati čovjeka koji vježba, kako su mi prepričali, udarce u vreću, a trener ili otac govori: ‘Bravo, sine!’.</p><p>Rekla nam je <strong>Maja </strong>(40), majka u utorak preminulog <strong>Domagoja Radića</strong> (18), tihim glasom iz kojeg su se mogli nazirati golema tuga i bol za najstarijim od tri sina. Ne može se načuditi pohvalama za udarce koji su za njezina sina bili smrtonosni. Više za sebe nego za medije je dodala da je Domagoj od malih nogu bio član DVD-a Dugo Selo Lukačko, upravo s ciljem da pomogne drugima, a ne da naudi.</p><h2>Želio je biti kuhar </h2><p>Doista, pokojni Domagoj je nekoliko minuta poslije ponoći u nedjelju, 25. listopada, nakon izlaza iz noćnog kluba Monte Cristo, pokušao spriječiti tučnjavu. Dvaput ga je udario Antun Dj. i mladić je preminuo deset dana kasnije u KBC-u Osijek. Nijednom nije dolazio k svijesti. Njegovi snovi da će postati kuhar i napokon početi raditi, kaže obitelj, zauvijek su nestali.</p><p> Dobra sjećanja na Domagoja ima i <strong>Vlado Malčić</strong> iz Dugog Sela Lukačkog, koje se naslanja na Budrovac Lukački. On je počasni zapovjednik DVD-a i rekao je kako je mladić bio omiljen član vatrogasne mladeži, gdje je redovito dolazio na vježbe i pokazao se izuzetno vrijednim.</p><p>- Mogu reći da je bio pristojan, kako prema nama koji smo bili zapovjednici, tako i prema kolegama s kojima je vježbao. Uvijek nasmijan i pun životne radosti. Doista ne mogu vjerovati da je nekome smetao, pa čak i da to nije način da se nekoga ubije - prokomentirao je 62-godišnji Malčić slučaj koji je uzburkao duhove u Virovitici i njegovoj okolici. Do te mjere da su čak proradile i “užarene” linije na društvenim mrežama.</p><p>S jedne strane se nalaze prijatelji koji oplakuju Domagoja, dok s druge strane neki iz Koreničana, naselja pokraj Đulovca, ne skrivaju mogućnost novih obračuna.</p><h2>Pritvorili su ga</h2><p>Pročitali smo jednu gdje mladić iz Koreničana poručuje djevojci iz Budrovca Lukačkog kako “neko vrijeme neće dolaziti u Viroviticu, ali bi za Božić moglo doći cijelo selo”.</p><p>Kako su se u međuvremenu promijenile okolnosti vezane uz kazneno djelo, zbog kojeg je 23-godišnji Antun Dj. na mjesec dana završio u bjelovarskom istražnom zatvoru, posla će imati virovitičko Općinsko državno odvjetništvo. Oni zasad čekaju liječničke nalaze o Domagojevu stanju i smrti.</p><p>- U svezi predmeta protiv navedenog okrivljenika trenutačno postoje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo osobito teške tjelesne ozljede. Za sada još nije došlo do prekvalifikacije kaznenog djela, jer se trenutačno čeka nalaz obducenta. Podsjetimo, istražni zatvor određen je okrivljeniku kako ne bi mogao ponoviti kazneno djelo ili počiniti teže kazneno djelo – stoji u odgovoru <strong>Saše Kovačevića,</strong> zamjenika ODO-a iz Virovitice.</p>