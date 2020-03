Tukao ju utegom pred djecom, dobio četiri godine i 10 mjeseci

Djeci će trebati sve jednog dana objasniti u skladu s dobi. Starije dijete na spomen tate prvo kaže: ‘Tata tuče mamu’, otkriva M. I. (26).

Mladu majku početkom veljače prošle godine ispred zgrade na zagrebačkoj Peščenici brutalno je pretukao bivši suprug, teolog T. I. (40). Zvjerski ju je izudarao utegom po glavi, a napadu je svjedočilo njihovo dvoje male djece. Nasilnik ju je ugurao u prtljažnik automobila, a spasili su je prolaznici, koji su joj priskočili u pomoć.

Nešto više od godinu dana od napada, njezin bivši suprug pravomoćno je osuđen na četiri godine i deset mjeseci zatvora zbog pokušaja ubojstva i povrede prava djeteta te već služi kaznu. Na naše pitanje je li zadovoljna presudom nema jednostavan odgovor.

- Iskreno, s obzirom na sve što se dogodilo i posljedice koje ostaju, smatram da to nije dovoljno, ali isto tako sam bila upoznata sa situacijom. Ako u zakonu stoji da je najmanja kazna pet godina, sudac može ići i ispod minimuma i kaznu umanjiti za dvije godine ako mu je to prvo kazneno djelo. U tom trenutku činilo mi se kao bolja opcija pristati na nagodbu pa da odmah bude zadržan jer je postojala opasnost da nakon šest mjeseci u istražnom zatvoru bude pušten na slobodu - objasnila je.

Presuda je donesena temeljem sporazuma stranaka. Teolog je na sudu priznao krivnju i pristao na sankciju. Žrtva i dalje osjeća posljedice napada, ima jake glavobolje, a desna ruka, koja joj je cijela bila polomljena, još nije potpuno u funkciji.

- Mali prst izgubio je svoju funkciju. Zbog degenerativnih promjena čeka me još jedna operacija ruke te u svibnju kontrolni CT glave. Sumnjaju na puknuće temporalne (sljepoočne) kosti te da je zbog toga došlo do oštećenja sluha. Pregled neurologa imam tek u listopadu, no zahvalna sam jer se inače čeka dvije godine - kaže ova hrabra mlada žena.

Nakon napada glavni cilj bio joj je pronaći stalni posao i krov nad glavom kako bi mogla osigurati normalan život sebi i djeci. Prekvalificirala se, zaposlila i pronašla smještaj.

Svjesna je da još nije sve gotovo. Centar za socijalnu skrb inzistira na tome da otac viđa djecu. Tražili su od žrtve da ih dvaput mjesečno vodi na dva sata ocu u zatvor.

- Zasad to ne radim jer čekam odluku suda. Ja i moja odvjetnica Ljubica Matijević Vrsaljko tražili smo vještačenje djece, a vještačit će i nas kao roditelje - kaže naša sugovornica.

Dodaje da joj se javljaju mnoge žene u sličnoj situaciji i traže savjet. Poručuje im da budu hrabre i ustraju u borbi za boljim životom.