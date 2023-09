Tukao prijatelja zbog kape HOS-a i prijetio mu smrću: Uvredljivo je da je nosi, a nije ni bio u ratu

Muškarac (38) istukao je prijatelja u Sisku i prijetio mu smrću jer je stavio kapu HOS-a na glavu, piše u optužnici suda u Sisku.

Prema optužnici, sve se događalo u veljači ove godine na području Siska, i to nakon što je muškarac na Facebooku objavio svoju fotografiju na kojoj ima kapu s oznakom HOS-a. Potom je njegov prijatelj došao do kuće i uhvatio ga rukama za vratu i prijetio ubojestvom.

Muškarac se branio na sudu kako je s prijateljem htio samo porazgovarati oko kape HOS-a.

- Smatrao sam uvredljivim i blamažom da je stavio kapu HOS-a jer on nije bio sudionik rata, pa nije zaslužio nositi takva obilježja te sam na Facebooku napisao takav komentar. Nakon toga mi je Vlado počeo slati nekakve poruke, pa sam otišao do njega da to raspravimo.

Točno je da smo se verbalno sukobili i da sam gurnuo na zid, ali ga nisam udario i ne znam kako je Vlado mogao zadobiti ozljede. Nije točno da sam mu prijetio, samo sam mu rekao da će dobiti “plesku” i da ću ga uloviti - branio se.

Prema izvještaju policije i bolničkoj dokumentaciji 38-godišnjaku je te večeri utvrđena koncentracija alkohola od 0,85 promila, a njegov prijatelj je u sukobu zadobio lakše tjelesne ozljede.

Tužitelji traže osam mjeseci uvjetnog zatvora zbog prijetnji smrću i produženje mjere zabrane približavanja i uznemiravanja.