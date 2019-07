'Tukli su me i ostavili na cesti, vidjela sam visokog muškarca'

S teškim tjelesnim ozljedama, u ponedjeljak oko 23.25 sati, zatečena je žena kako leži na ulici na području Solina. Prevezena je u bolnicu. Ima gips na obje noge do bedara i na desnoj ruci, slomljene kosti lica, podljeve na cijelom tijelu, izbijen zub i sašivenu nadusnicu.

- Čim sam ispred kuće u Solinu te noći izašla iz automobila dobila sam udarac u lice od kojeg sam pala na pod. Vidjela sam visokog muškarca i to je sve čega se sjećam od izgleda napadača jer me taj prvi udarac omamio. Ne znam ni koliko ih je bilo, ni čime su me tukli, ni koliko dugo. Znam samo da sam u jednom trenutku vidjela svoju nogu da mi neprirodno visi i da sam pomislila kako su mi je slomili. Ostavili su me na cesti, ne znam ni tko je zvao policiju - ispričala je za Slobodnu Dalmaciju.

'Sve sam rekla policiji'

Iako se nagađalo tko su krivci za napad, ona pobija te teorije. Tvrdi da je sa svima imala riješene poslove, no da zna tko joj podmeće.

- Te iste osobe su već prije govorile kako će naručiti tipove u kapuljačama s palicama da se obračunaju s jednom ženskom osobom koja im je sada prijateljica. Isto tako su joj planirale podmetnuti drogu i vagu kako bi je kompromitirali. Sve sam kazala policiji kao i identitet tih osoba - rekla je 38-godišnjakinja za Slobodnu.

Kaže da bi policija sve saznala i imala dokaze kada bi locirali njezin iPhone. Na pitanje novinarke je li surađivala s policijom i zato postala žrtva napada, 38-godišnjakinja govori:

- Nisam nikakva suradnica policije, ja znam dosta policajaca, ali nisam im nikad davala podatke ni o kome. Ta priča je puštena da ispadne kako sam zaslužila ovo što mi se dogodilo. I ta navodna snimka na kojoj ja nekoga “drukam” je dio razgovora izvučen iz konteksta i znam točno kada je snimano. Već tada sam osjetila od osobe koja je tada sa mnom razgovarala kako me navlači na priču koja nema veze s istinom - tvrdi.

Čeka ju niz operacija

- Znam da se krećem u lošem društvu, ali za mnoge osobe sam mislila da su mi prijatelji. Isto tako nije istina da je taj jedan moj prijatelj koji je došao iz Srbije tamo nekog ubio, to vam je samo glupa priča. Moja obitelj mi je odavno govorila da se maknem od svega toga, ali nažalost nisam poslušala. Upravo zbog njih ne želim izići javno s imenom i prezimenom niti da mi se vidi lice - ispričala je premlaćena žena.

Čeka ju još niz operacija, što lica, a što nogu.

Podsjetimo, 38-godišnjakinju je u četvrtak rano ujutro u bolničkoj sobi posjetio i nepoznati muškarac. Pobjegao je kad je vidio da nije sama i da ga je njezina cimerica vidjela.