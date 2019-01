Tunel smrti u HE Dubrovnik: 'Unutra vam je kao u paklu...'

Radnik HEP-Proizvodnje je poginuo, a dvojicu još traže nakon požara u Hidroelektrani Dubrovnik. Njihovih šest kolega nagutalo se dima te su ih prevezli u Opću bolnicu Dubrovnik.

- Ronioci su pronašli beživotno tijelo muškarca u vodovodnom kanalu koji spaja centar hidrocentrale s morem. Tijelo su izvukli na površinu - rekao je medijima načelnik PU dubrovačko-neretvanske Ivan Pavličević. Prije nego što su došli do tijela, spasioci su u kanalu ugledali odjeću s mobitelima. Zasad pretpostavljaju da su u kanalu i druga dva muškarca.

18.15 - U potragu za dvoje nestalih uključili su se i ronioci specijalne policije iz Splita posebno osposobljeni za traganje na većim dubinama budući da je unutar postrojenja kanal za tehnološke vode koji završava u moru, javio je Dubrovački dnevnik. Noć otežava potragu, ali načelnik dubovačke policije Ivan Pavličević kaže da neće stati dok ne pronađu preostalo dvoje nestalih.

- Na moru je još uvijek policijsko plovilo jer smo sve snage usmjerili na istraživanje priobalnog područja i odvodnog kanala. Došli su ronioci specijalne jedinice iz Splita koji će utvrditi hoće li moći izvršiti još jedan zaron ili ne. Inače, moraju se stvoriti preduvjeti u smislu zaustavljanja dotoka vode u Hidrocentrali kako i oni sami ne bi bili u opasnosti, kaže Pavličević.

- Postoji mjesto gdje se može vidjeti voda koja kreće u tunel. To izgleda kao pakao, kao da ste ispod slapova Nijagare. Tu je protok vode strašno velik i se sve pjeni, tutnji i šprica na sve strane.

Ispričao nam je to jedan inženjer koji je imao priliku ući u podzemni kompleks Hidroelektrane Dubrovnik. Prilikom građenja čitavog kompleksa na prostoru BiH i Hrvatske, sustav su postavili tako da vodu dovlače uz pomoć cijevi s prostora Trebinja. Ona je duga 16,6 kilometara i dolazi na dvije moćne turbine. Ako sustav dugo ne radi, postoji opasnost od poplava na području BiH.

Osim toga, znanstvenici su nam otkrili kako su tijekom građenja ove hidroelektrane otkrili i veliku kavernu imena Duboka Ljuta, podzemnu špilju kraj koje je izgrađena impozantna građevina. Ona nije detaljno istraživana. Prema jedinim informacijama o tom špiljskom sustavu, na dnu se navodno nalaze potopljeni kanali. Jedan od ulaza je zazidan, a mogućnosti znanstvenog istraživanja su minimalne.

- Za to treba predati zahtjev HEP-u. Proces je dugotrajan i zahtjevan što nam je čudno jer je i u interesu HEP-a da se ta kaverna istraži - rekli su nam znanstvenici.

Jedini veći problem, koji je do sada zabilježen, u HE Dubrovnik bio je 2012. Tad su u jednoj cijevi zapela tri radnika koji su održavali čelične cijevi duboke 240 metara. Pjeskarili su iz košare na dubini oko 60 metara te im se taj “lift” pokvario. Nisu uspjeli popraviti kvar te su u pomoć pozvali Hrvatske gorske službe spašavanja. Njih šest uspjelo je postaviti sidrište iznad ulaza u cijev te su se uz pomoć užeta spustili do radnika.

- Unatoč velikoj količini prašine u skučenom prostoru, zbog koje su morale biti korištene i maske za disanje, uz pomoć tehnike protuutega sva trojica unesrećenih izvučena su neozlijeđena na sigurno - objavili su tad HGSS-ovci. Dodali su kako su se zbog količine prašine osjećali kao dimnjačari.

U intervenciji članovi HGSS-a nisu sudjelovali u traganju i spašavanju.