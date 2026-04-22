STABILNOST EUROPE

Turci guraju pregovore: Erdogan želi pomiriti Putina i Zelenskog

Piše HINA,
Ankara pokušava oživjeti dijalog Rusije i Ukrajine, a od saveznika u NATO-u traži veću odgovornost za sigurnost Europe

Turska ulaže napore u oživljavanje pregovora između Rusije i Ukrajine te okupljanje vođa zaraćenih strana, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan glavnom tajniku NATO-a Marku Rutteu na sastanku u Ankari, priopćio je u srijedu ured turskog predsjednika. Ranije u srijedu Kijev je objavio da je od Turske, članice NATO-a, zatražio da bude domaćin sastanka s Rusijom na razini čelnika. Ankara održava dobre odnose i s Ukrajinom i s Rusijom od početka ruske invazije 2022. godine. "Erdogan je rekao da smo se mi, kao Turska, angažirali kako bi rat Ukrajine i Rusije završio mirom te da radimo na oživljavanju pregovora i pokretanju razgovora na razini čelnika", stoji u priopćenju Erdoganova ureda o sastanku.

Turski predsjednik također je rekao Rutteu da je održavanje transatlantskih veza "neophodno", ali da Ankara očekuje od europskih saveznika u NATO-u preuzimanje veće odgovornosti za transatlantsku sigurnost.

Erdogan je kasnije imao telefonski razgovor s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, navodi se u priopćenju i dodaje kako je njemačkom čelniku rekao da rat SAD-a i Irana "počinje slabiti Europu" te da će šteta od sukoba rasti ako svjetske sile ne interveniraju "pristupima usmjerenima na mir".

"Erdogan je izjavio da Turska radi na okončanju ukrajinsko-ruskog rata putem pregovora i postizanju trajnog mira, baš kao što to pokušava i u pogledu Irana", navodi se u zasebnom priopćenju ureda predsjednika.

Turska dijeli granicu s Iranom i više je puta pozvala na prekid rata. Prošlog je vikenda bila domaćin diplomatskog foruma na kojem su sudjelovala izaslanstva svih strana te je u bliskom kontaktu sa SAD-om, Iranom i posrednikom Pakistanom.

