Prema obavještajnim podacima, u pograničnom bjeloruskom području grade se ceste u područjima koja vode prema Ukrajini i uspostavljaju topničke pozicije, napisao je Zelenski
SIGURAN JE U TO
Zelenski: 'Vjerujemo da Rusi žele Bjeloruse opet uvući u rat'
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u petak da Ukrajina vjeruje da se Rusija priprema pokušati još jednom uvući svoju saveznicu Bjelorusiju u četverogodišnji rat između Kijeva i Moskve.
"Prema obavještajnim podacima, u pograničnom bjeloruskom području grade se ceste u područjima koja vode prema Ukrajini i uspostavljaju topničke pozicije", napisao je Zelenski na Telegramu, pozivajući se na izvješća najvišeg ukrajinskog zapovjednika.
"Vjerujemo da će Rusija još jednom pokušati uvući Bjelorusiju u rat."
Zelenski je rekao da je Ukrajina izdala upute upozorenja bjeloruskom vodstvu o "ukrajinskoj spremnosti da brani svoju zemlju i neovisnost."
