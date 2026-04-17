SIGURAN JE U TO

Zelenski: 'Vjerujemo da Rusi žele Bjeloruse opet uvući u rat'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Valentyn Ogirenko

Prema obavještajnim podacima, u pograničnom bjeloruskom području grade se ceste u područjima koja vode prema Ukrajini i uspostavljaju topničke pozicije, napisao je Zelenski

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u petak da Ukrajina vjeruje da se Rusija priprema pokušati još jednom uvući svoju saveznicu Bjelorusiju u četverogodišnji rat između Kijeva i Moskve.

"Prema obavještajnim podacima, u pograničnom bjeloruskom području grade se ceste u područjima koja vode prema Ukrajini i uspostavljaju topničke pozicije", napisao je Zelenski na Telegramu, pozivajući se na izvješća najvišeg ukrajinskog zapovjednika.

SUKOB OKO NAFTE
Zelenski o sporu s Mađarskom: Ukrajina će završiti popravke na naftovodu Družbi u proljeće

"Vjerujemo da će Rusija još jednom pokušati uvući Bjelorusiju u rat."

Zelenski je rekao da je Ukrajina izdala upute upozorenja bjeloruskom vodstvu o "ukrajinskoj spremnosti da brani svoju zemlju i neovisnost."

