Obavijesti

News

Komentari 0
KAOS U PODGORICI

Turci masovno bježe iz Crne Gore. Gužva na aerodromu. Ultrasi najavili novi prosvjed

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Turci masovno bježe iz Crne Gore. Gužva na aerodromu. Ultrasi najavili novi prosvjed
Foto: Instagram screenshot

Egzodus dolazi nakon ogromnog incidenta u kojem su se sukobili Turci i Crnogorci u Podgorici u subotu navečer. Grupa turskih državljana je u subotu napala skupinu Podgoričana, a jedan od mladića iz Podgorice zadobio je sedam ubodnih rana nožem

Na Instagram stranici "Necenzurirano" pojavio se video koji prikazuje skupinu muškaraca i određenih žena kako navodno čekaju u dugim redovima na aerodromu u Podgorici. Uz video stoji opis da se radi o turskim državljanima koji napuštaju Crnu Goru.

Egzodus dolazi nakon ogromnog incidenta u kojem su se sukobili Turci i Crnogorci u Podgorici u subotu navečer. Grupa turskih državljana je u subotu napala skupinu Podgoričana, a jedan od mladića iz Podgorice zadobio je sedam ubodnih rana nožem.

U službenom priopćenju crnogorske policije navedeno je da je u subotu, pola sata nakon ponoći, došlo do narušavanja javnog reda i mira tučnjavom u kojoj je sudjelovalo više osoba, a u kojoj je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede u predjelu prsa i ruku.

SVE JE UNIŠTENO VIDEO U Podgorici su izboli mladića. Ljudi zapalili turski kafić koji nema veze s tim!
VIDEO U Podgorici su izboli mladića. Ljudi zapalili turski kafić koji nema veze s tim!

Kada se proširila vijest, Crnogorci su organizirali prosvjed u svojoj prijestolnici. Podgorička policija pronašla je u naselju Zabjelo bejzbol palice i privela više ljudi zbog sumnje da su planirali napad na Turke i Azerbajdžanca koji su sudjelovali u napadu nožem ovog vikenda. 

Osnovno državno tužiteljstvo u Podgorici donijelo je rješenje o pritvoru državljana Republike Turske i Azerbajdžana, N.D. i G.Y., koji se sumnjiče da su u subotu, hladnim oružjem, ranili M.J. (25) iz Zabjela.

Uključili su se i navijači

Ultrasi podgoričke Budućnosti "Varvari" oglasili su se na društvenim mrežama i najavili nove prosvjede. Poručili su da neće dopustiti da migranti zavode red po ulicama Podgorice.

 - Ako država nije sposobna zaštititi nas, mi ćemo zaštititi naše majke, sestre i sebe - naveli su u objavi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo je napadač iz Novog Mesta, sudac: Nije priznao krivnju!
ODREĐEN MU PRITVOR

Ovo je napadač iz Novog Mesta, sudac: Nije priznao krivnju!

Šok u Sloveniji! Sabrijan Jurkovič, osumnjičen za smrt 48-godišnjaka, u pritvoru zbog opasnosti od ponavljanja zločina. Premijer Golob najavljuje radikalne mjere usred političke krize
Bližnji Aleša u suzama: 'Bolno je. Bio je s nama pola sata prije tragedije. Hitna je sporo došla'
VELIKA TUGA U SLOVENIJI

Bližnji Aleša u suzama: 'Bolno je. Bio je s nama pola sata prije tragedije. Hitna je sporo došla'

Muškarac osumnjičen da je do smrti tukao Aleša, pred sucem istrage je negirao zločin. Policija nastavlja s istragom...
DOZNAJEMO Dalibor Matanić je pod istragom zbog bludnih radnji, droge i uznemiravanja
POTVRDIO DORH

DOZNAJEMO Dalibor Matanić je pod istragom zbog bludnih radnji, droge i uznemiravanja

Redatelj je pod istragom zbog tri različita kaznena djela, a HAVC zbog njega uvodi etički kodeks ponašanja na setu kojim se uvjetuje dobivanje javnog novca. Javio se na njihov zadnji natječaj i nije dobio sredstva

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025