Turci masovno bježe iz Crne Gore. Gužva na aerodromu. Ultrasi najavili novi prosvjed
Na Instagram stranici "Necenzurirano" pojavio se video koji prikazuje skupinu muškaraca i određenih žena kako navodno čekaju u dugim redovima na aerodromu u Podgorici. Uz video stoji opis da se radi o turskim državljanima koji napuštaju Crnu Goru.
Egzodus dolazi nakon ogromnog incidenta u kojem su se sukobili Turci i Crnogorci u Podgorici u subotu navečer. Grupa turskih državljana je u subotu napala skupinu Podgoričana, a jedan od mladića iz Podgorice zadobio je sedam ubodnih rana nožem.
U službenom priopćenju crnogorske policije navedeno je da je u subotu, pola sata nakon ponoći, došlo do narušavanja javnog reda i mira tučnjavom u kojoj je sudjelovalo više osoba, a u kojoj je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede u predjelu prsa i ruku.
Kada se proširila vijest, Crnogorci su organizirali prosvjed u svojoj prijestolnici. Podgorička policija pronašla je u naselju Zabjelo bejzbol palice i privela više ljudi zbog sumnje da su planirali napad na Turke i Azerbajdžanca koji su sudjelovali u napadu nožem ovog vikenda.
Osnovno državno tužiteljstvo u Podgorici donijelo je rješenje o pritvoru državljana Republike Turske i Azerbajdžana, N.D. i G.Y., koji se sumnjiče da su u subotu, hladnim oružjem, ranili M.J. (25) iz Zabjela.
Uključili su se i navijači
Ultrasi podgoričke Budućnosti "Varvari" oglasili su se na društvenim mrežama i najavili nove prosvjede. Poručili su da neće dopustiti da migranti zavode red po ulicama Podgorice.
- Ako država nije sposobna zaštititi nas, mi ćemo zaštititi naše majke, sestre i sebe - naveli su u objavi.
