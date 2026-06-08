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SVE SU IZRAČUNALI

Turisti iz Njemačke otkrili gdje im se odmor najviše isplati: Hrvatska je postala skupa!

Piše HINA,
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Turisti iz Njemačke otkrili gdje im se odmor najviše isplati: Hrvatska je postala skupa!
Šibenik je pun turista | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Turistička odredišta na jugu Europe su za njemačke turiste još uvijek po cijenama ugostiteljske i hotelijerske ponude povoljnija nego vlastita zemlja, pri čemu je Hrvatska tek nešto povoljnija od Njemačke, proizlazi iz statistika objavljenih u ponedjeljak

Iz podataka Saveznog ureda za statistiku u WIesbadenu proizlazi da su gastronomske i hotelijerske usluge u Hrvatskoj devet posto povoljnije nego u Njemačkoj, dok je većina ostalih južnoeuropskih zemalja za Nijemce osjetno povoljnija od Hrvatske. Tako su cijene usluga u gastronomiji i hotelima u Grčkoj 18, a u Španjolskoj 22 posto povoljnije nego u Njemačkoj.

Najpovoljniji za građane Njemačke je odmor u Crnoj Gori, koja je 39 posto povoljnija od njemačkog prosjeka te Bugarskoj, u kojoj turisti prolaze 47 posto povoljnije nego kod kuće.

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Najpovoljnija je za njemačke turiste Sjeverna Makedonija gdje su cijene smještaja i ugostiteljskih usluga 52 posto niže nego u Njemačkoj.

U popularnim turističkim zemljama za Nijemce, Italiji i Austriji, cijene su na otprilike istoj razini kao i u Njemačkoj.  

Od Njemačke su osjetno skuplji sjeverni i zapadni susjedi. Najskuplji odmor za Nijemce je na Islandu i u susjednoj Švicarskoj, gdje njemački turisti plaćaju cijene smještaje i usluga 49 posto više nego kod kuće.

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Komentari 3
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