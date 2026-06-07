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VILE NA VODI

DUBAI 'DŽABE' Turisti: Cijene su četiri puta niže! Luksuz nam je zbog rata konačno pristupačan

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
DUBAI 'DŽABE' Turisti: Cijene su četiri puta niže! Luksuz nam je zbog rata konačno pristupačan
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Foto: Pixsell/X(Twitter)

Rat koji su 28. veljače pokrenuli Izrael i Sjedinjene Američke Države protiv Irana, a koji se proširio na područje Zaljeva, ozbiljno je uzdrmao ugled sigurnosti tog emirata...

Vile na vodi, 'infinity' bazeni i privatne plaže na akciji – zbog pada dolazaka stranih turista hoteli u Dubaiju okrenuli su se lokalnim stanovnicima koji si zbog rata na Bliskom istoku sada napokon mogu priuštiti takav luksuz. 

Na umjetnom otoku Palmi Džumeiri, simbolu raskoši zaljevskog emirata, prostrana predvorja hotela s pet zvjezdica vikendima i praznicima ponovno bilježe određenu živost zahvaljujući priljevu gostiju iz samih Ujedinjenih Arapskih Emirata, piše France Presse.

Državljane Emirata i useljenike, s obzirom da stranci čine oko 90 posto stanovništva, privukle su nezapamćene promotivne ponude. 

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„Nikada nisam noćio u hotelu na Palmi jer su cijene bile goleme”, navodi Fadi Iskandarani, libanonski liječnik koji već pet godina živi u Dubaiju, a koji je sa svojom partnericom proveo vikend u jednom od brojnih rezidencija na tom otoku u obliku palme.

Atmosfera zasigurno nije kao najposjećenijih dana jer je zbog 'nestašice' turista nekoliko katova hotela zatvoreno, no liječnik je zadovoljan - zahvaljujući cijeni za stanovnike koja je četiri puta niža od uobičajene cijene, "luksuz u Dubaiju postao je pristupačan". 

S 19,5 milijuna turista u 2025. godini Dubai je bio jedna od vodećih regionalnih destinacija. Njegovih 827 hotela, od kojih 173 imaju pet zvjezdica, tada je bilježilo prosječnu popunjenost od preko 80 posto.

No rat koji su 28. veljače pokrenuli Izrael i Sjedinjene Američke Države protiv Irana, a koji se proširio na područje Zaljeva, ozbiljno je uzdrmao ugled sigurnosti tog emirata, piše francuska novinska agencija. 

Otkako je 8. travnja na snagu stupio prekid vatre dio turista se vratio, no taj je trend i dalje ograničen, rekao je Michael Robinson, direktor hotela Anantara The Palm, još jednog luksuznog objekta na Palmi.

Sa svojim vilama na vodi, umjetnim lagunama i uređenjem nadahnutim Tajlandom, ovaj se hotel također puni lokalnim stanovništvom, nudeći im popuste koji sežu i do 50 posto.

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„Vikendima, osobito subotom navečer, redovito premašujemo 90 posto popunjenosti”, pojašnjava Robinson. No, od ponedjeljka do četvrtka ta stopa pada na 20 do 30 posto.

Nova klijentela spas je za hotelijere, iako im donosi i niz logističkih izazova, posebice u pogledu parkiranja jer lokalni stanovnici većinom stižu osobnim vozilima. Ipak, praznina u prihodima se ne može potpuno nadomjestiti.  

„Glavna razlika je u duljini boravka”, naglašava Robinson.

 „Lokalni gosti dolaze na jednu ili dvije noći dok su međunarodni turisti ostajali tjedan, deset dana, a ponekad i po dva tjedna”.

Za sada, zahvaljujući lokalnim posjetiteljima, Anantara The Palm uspijeva zadržati profitabilnost bez otpuštanja radnika, dodaje on.

Foto: X

Pojedini hoteli odlučili su iskoristiti pad aktivnosti kako bi privremeno zatvorili svoja vrata i započeli renovaciju, kao što je to slučaj s kultnim Burj Al Arabom. Drugi su pak pribjegli smanjenju broja zaposlenih ili rezanju plaća, posebice objekti u središtu grada koji znatno više ovise o poslovnom turizmu.

Neimenovani zaposlenik jednog od takvih objekata, kojemu je zabranjeno istupati u javnosti, potvrdio je za France Presse da mu je plaća smanjena za 40 posto.

Drugi djelatnik, zaposlen u luksuznom hotelu u susjednom emiratu Abu Dabiju, zamoljen je da uzme neplaćeni dopust u trajanju od dva mjeseca, da bi ga tek nedavno pozvali da se vrati na posao.

FILE PHOTO: Burj Al Arab stands, after an Iranian attack, following United States and Israel strikes on Iran, in Dubai
Foto: AMR ALFIKY/REUTERS

Robinson ostaje optimističan i nada se brzom oporavku sektora.

„Postigne li se ikakav oblik sporazuma u nadolazećim tjednima, smatram da će se turisti vratiti znatno brže nego što to itko može zamisliti”, zaključuje. 

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