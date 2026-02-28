Turisti u panici napuštaju Dubai pod iranskim raketama

Luksuzni hotel u Dubaiju pogođen je iranskom raketom, dok su turisti snimljeni kako bježe spašavajući živu glavu usred uzvratnih napada diljem regije, dok strahovi od sveopćeg rata na Bliskom istoku nastavljaju rasti, piše Daily Mail.

Dramatične snimke i fotografije zabilježile su trenutak kada je hotel s pet zvjezdica Palm Jumeirah Fairmont pogođen projektilom te kada je pročelje zgrade planulo.

Ogromna brzina projektila – za koji se tvrdi da može letjeti najmanje pet puta brže od brzine zvuka – može se čuti kako para zrak prije nego što je udario u hotel. Smješten otprilike pola sata vožnje od Međunarodne zračne luke Dubai, noćenje u raskošnom hotelu u prosjeku stoji 292 funte, dok gosti koji žele boraviti u predsjedničkom apartmanu mogu platiti oko 828 funti po noći.

U međuvremenu se na internetu pojavio i kratki, 11-sekundni videozapis koji prikazuje trenutak kada su iranske balističke rakete oborene iznad grada u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Ljudi su se sunčali uz bazen dok su se dva oblaka širila na plavom nebu iznad njih. Sve se to događa nakon što je Iran pokrenuo osvetničke napade diljem Bliskog istoka – u Abu Dhabiju, Dubaiju i Izraelu – nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael jutros ciljali urede vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija.

Foto: VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Teheran je također pogodio servisni centar američke Pete flote u Manami, Bahrein, te tvrdi da je napao nekoliko baza u Kataru, Abu Dhabiju i Kuvajtu. U međuvremenu su Irak, Dubai i Jordan do sada prijavili raketne aktivnosti.

Ranije danas Donald Trump osudio je „okrutne“ iranske vođe zbog njihove 47-godišnje „kampanje krvoprolića i masovnih ubojstava“, obećavši da će „sravniti sa zemljom“ iransku raketnu industriju.

Prvi napad pokrenut je na Iran, za koji se vjeruje da je jutros ciljao urede Hameneija, nakon tjedana iznimno napetih odnosa između zemalja.

Međutim, dužnosnici su izjavili da 86-godišnji vođa, koji se danima nije pojavljivao u javnosti, nije u Teheranu te da je premješten na sigurnu lokaciju.