Obavijesti

News

Komentari 0
VIŠE NIJE TURISTIČKA MEKA

Turisti u panici napuštaju Dubai pod iranskim raketama

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Turisti u panici napuštaju Dubai pod iranskim raketama
Foto: X/Screenshoot

Dramatične snimke i fotografije zabilježile su trenutak kada je hotel s pet zvjezdica Palm Jumeirah Fairmont pogođen projektilom te kada je pročelje zgrade planulo

Admiral

Luksuzni hotel u Dubaiju pogođen je iranskom raketom, dok su turisti snimljeni kako bježe spašavajući živu glavu usred uzvratnih napada diljem regije, dok strahovi od sveopćeg rata na Bliskom istoku nastavljaju rasti, piše Daily Mail.

Dramatične snimke i fotografije zabilježile su trenutak kada je hotel s pet zvjezdica Palm Jumeirah Fairmont pogođen projektilom te kada je pročelje zgrade planulo.

Ogromna brzina projektila – za koji se tvrdi da može letjeti najmanje pet puta brže od brzine zvuka – može se čuti kako para zrak prije nego što je udario u hotel. Smješten otprilike pola sata vožnje od Međunarodne zračne luke Dubai, noćenje u raskošnom hotelu u prosjeku stoji 292 funte, dok gosti koji žele boraviti u predsjedničkom apartmanu mogu platiti oko 828 funti po noći.

Pokretanje videa...

Dubai 00:45
Dubai | Video: 24sata/Reuters

U međuvremenu se na internetu pojavio i kratki, 11-sekundni videozapis koji prikazuje trenutak kada su iranske balističke rakete oborene iznad grada u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

ESKALACIJA VIDEO Iran raketama napao Dubai. Hrvatica za 24sata: 'Ulice su prazne. Strah nas je'
VIDEO Iran raketama napao Dubai. Hrvatica za 24sata: 'Ulice su prazne. Strah nas je'

Ljudi su se sunčali uz bazen dok su se dva oblaka širila na plavom nebu iznad njih. Sve se to događa nakon što je Iran pokrenuo osvetničke napade diljem Bliskog istoka – u Abu Dhabiju, Dubaiju i Izraelu – nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael jutros ciljali urede vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija.

Smoke is left in the sky as air defense system operates after Iranian missile attacks in Dubai
Foto: VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Teheran je također pogodio servisni centar američke Pete flote u Manami, Bahrein, te tvrdi da je napao nekoliko baza u Kataru, Abu Dhabiju i Kuvajtu. U međuvremenu su Irak, Dubai i Jordan do sada prijavili raketne aktivnosti.

Ranije danas Donald Trump osudio je „okrutne“ iranske vođe zbog njihove 47-godišnje „kampanje krvoprolića i masovnih ubojstava“, obećavši da će „sravniti sa zemljom“ iransku raketnu industriju.

Prvi napad pokrenut je na Iran, za koji se vjeruje da je jutros ciljao urede Hameneija, nakon tjedana iznimno napetih odnosa između zemalja.

Međutim, dužnosnici su izjavili da 86-godišnji vođa, koji se danima nije pojavljivao u javnosti, nije u Teheranu te da je premješten na sigurnu lokaciju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Reuters: Izraelci ubili ministra obrane i iranskog zapovjednika Revolucionarne garde
ESKALACIJA

Reuters: Izraelci ubili ministra obrane i iranskog zapovjednika Revolucionarne garde

Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da su u koordinaciji s Amerikom pokrenuti preventivni napad na vojne ciljeve u centru Teherana kako bi se neutralizirale prijetnje prema njegovoj zemlji. Iran je uzvratio
Imamo dokumente! Zbog ovoga padaju ukrajinske mega farme i tvornica pilića na Banovini...
EKSKLUZIVNO

Imamo dokumente! Zbog ovoga padaju ukrajinske mega farme i tvornica pilića na Banovini...

Čelnik Siska je poslao dokaze koje objavljujemo i po kojima tvornica nije u skladu s prostornim planom iako je njegova prethodnica izdala suprotnu potvrdu. Ministarstvo će zbog toga srušiti ključni dokument za investiciju
Osvojen Eurojackpot od 75 mil. eura! Evo gdje ide dobitak...
LOVA DO KROVA

Osvojen Eurojackpot od 75 mil. eura! Evo gdje ide dobitak...

Očekivani jackpot u 18. kolu iznosi 10.000.000 eura.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026