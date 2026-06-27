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Turistički najam očito više neće biti tako isplativ i lagan

Piše Ivan Pandžić,
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Turistički najam očito više neće biti tako isplativ i lagan
Split: Turisti dobro zaštićeni od sunca u šetnji po gradu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Uvodi se i jedinstveni broj bez kojeg nema iznajmljivanja, neplaćanje turističke pristojbe razlog je za ukidanje rješenja, a pokušava se suzbiti i lažno prijavljivanje rodbine i rođaka pod krinkom najma na crno

Nakon povećanja paušala koji plaćaju vlasnici stanova i apartmana za turistički najam, uvođenja poreza na nekretnine i propisivanje suglasnosti dvije trećine stanara za takav najam u stambenim zgradama, vlasnike čekaju nove tektonske promjene.

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