Uvodi se i jedinstveni broj bez kojeg nema iznajmljivanja, neplaćanje turističke pristojbe razlog je za ukidanje rješenja, a pokušava se suzbiti i lažno prijavljivanje rodbine i rođaka pod krinkom najma na crno
KOMENTIRA: IVAN PANDŽIĆ PLUS+
Turistički najam očito više neće biti tako isplativ i lagan
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Nakon povećanja paušala koji plaćaju vlasnici stanova i apartmana za turistički najam, uvođenja poreza na nekretnine i propisivanje suglasnosti dvije trećine stanara za takav najam u stambenim zgradama, vlasnike čekaju nove tektonske promjene.
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