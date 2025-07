Turistima prekipjelo s hrvatskim turizmom: Stjenice, prljavi WC-i, žohari, tuš od plastične boce...

Početkom 2025. godine došlo je do novog rasta cijena u hrvatskom turizmu i to opet do 20 posto baš kao i prošle godine. Znači, od sezone 2023. do početka sezone 2025., prosjek su 40 posto skuplji apartmani, hoteli, ali i hrana i piće. Najviša se razlika u cijeni osjeti u restoranima, neki od njih nude 100 posto veće cijene nego prije dvije godine i to na hrani koja nije poskupjela više od 25 posto u trgovini, pokazala su istraživanja portala koja se bave putovanjima.

