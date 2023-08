Amerikanka se žali na račun od 402 eura na Hvaru? Evo kakve su cijene u njenom New Yorku

Nakon objave članka o jednoj turistkinji iz New Yorka koja se šokirala cijenama na Hvaru, odlučili smo provjeriti kako stoje cijene u restoranima u njezinom gradu. Ima li ona razloga biti šokirana iznosima koje treba platiti za lignje ili rižoto?

U jednom restoranu u centru New Yorka, u kojem se servira morska hrana, nalazimo na roladu od jastoga od 35 eura, hobotnicu od 30 dolara, školjke od 29, lososa od 24... Ali, naravno, ostaje upitno kolike su točne porcije.

Podsjetimo, mlada turistkinja Teona iz New Yorka objavila je na TikToku i Instagramu kako se šokirala računom na otoku Hvaru. Po zanimanju je inače, kako navodi, blogerica koja piše o modi, ljepoti i putovanjima.

U četvrtak je na jednoj od najpopularnijih društvenih mreža priložila fotografiju računa od kraja srpnja. Posjetila je jedan od uglednijih hvarskih restorana. S društvom je jela crni rižoto, sipe, frigane lignje, brodet od ribe, 'kapetanov pijat', a pili su i vino grk te mineralne vode. U cijenu je uračunato i postavljanje stola, couvert.

Račun je iznosio ukupno 402, 42 eura. Hranu je pohvalila da je izvrsna.

- Ovo se dogodi kada prihvatite preporuku konobara za predjelo i glavno jelo. Pitao nas je i koliko smo gladni, a mi smo rekli da nismo previše. Pitam se koliki bi tek bio račun da smo rekli da smo gladni - komentirala je razočarana Njujorčanka. Ipak smještaj na Hvaru je pohvalila kao i sam otok te napisala preporuke. 'Grad je predivan. A Jadransko more predivno plavo', napisala je. Uz Hvar je posjetila i Korčulu i Dubrovnik.

Kasnije je objasnila na TikToku kako ju je najviše pogodilo to što je kod vlasnika restorana i odsjela u apartmanu. Kako tvrdi, on joj je pričao kako se mora paziti jer tu 'deru turiste'.

- Prvo mi kaže da se pazim, a onda mi on napravi to isto! Sad znam pametnije za drugi put da odmah pitam koliko to sve točno košta - dodala je razočarano.

Dok su se neki korisnici društvenih mreža složili s njom i da su cijene pretjerane, bilo je i onih koji su je kritizirali.

- Sjeli ste usred sezone u hvaljeni restoran na top lokaciji, pojeli pola čudesa iz mora i onda se čudite računu - jedan je od komentara. Drugi su dodali da nisu u životu sjeli u restoran, a da nisu pogledali cjenik.

- Ma to ti ne vrijedi ni 50 eura - napisao joj je jedan turist.