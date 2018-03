Turizam: Ove nam godine stiže čak 200.000 gostiju iz Rusije

S obzirom na najave s turističkog sajma za poslovnu publiku MITT u Moskvi, ove nam godine stiže 200.000 gostiju iz Rusije, dok nam je lani došlo 133.000 njih.

- Tako smo lani imali 12% više dolazaka i 10% više noćenja među ruskim gostima. Iako Rusi putovanja bukiraju relativno kasno, vesele nas pozitivni pokazatelji za ovu godinu, kao i dobre najave turoperatora. Vjerujemo da ćemo ove godine doseći željeni broj od preko 200.000 dolazaka ruskih turista u Hrvatsku - izjavio je u utorak sa sajma direktor HTZ-a Kristjan Staničić.

Direktor Predstavništva HTZ-a u Rusiji Rajko Ružička rekao je kako veliku važnost za rast turističkog prometa imaju i najavljene investicije u hrvatskom turizmu, posebno u segmentu hotelskog smještaja koji Rusi jako traže.

Posljednje tri godine promijenila se i struktura gostiju iz Rusije. Prema istraživanju TOMAS ljeto 2017. prije tri godine 48 posto dolazilo je obitelji s djecom, a lani je 57.6 posto Rusa došlo s partnerom, dok su posjete obitelji pale na drugo mjesto (34%). Promijenio se i motiv njihova dolaska – 2014. za većinu njih (55%) bila je zabava, a lani je za većinu (49%) to bilo novo iskustvo ili doživljaj, dok je zabava pala na drugo mjesto. Kao treći motiv su i dalje prirodne ljepote naše zemlje. Lani je gotovo 80 posto Rusa prvi put posjetilo našu zemlju.

Inače, Hrvatska je 2016. zaustavila negativan tren s ruskog tržišta, a sve nam više Rusa dolazi i zbog sve češćih letova. Tako iz kompanije S7 za ljeto najavljuju letove iz St. Petersburga za Pulu (od 27. svibnja), iz Moskve za Pulu (od 28. travnja) te iz Moskve za Dubrovnik (od 1. lipnja). Croatia Airlines zadržava let iz St. Petersburga za Zagreb, uz povećanje rotacija na tri puta tjedno, što je jedan let više u odnosu na 2017. Tu je i Aeroflot koji zadržava dnevne letove na relaciji Moskva-Zagreb, uz sezonski let na relaciji Moskva-Split, dok će charter kompanija Red Wings letjeti na relaciji Moskva-Pula (od 2. lipnja).

Inače, MITT sajam posjećuje njih 23.000 i to je jedan od najvećih turističkih događaja u Rusiji. Ove godine predstavlja se 187 zemalja i regija te više od 1900 tvrtki.

Osim Hrvatske turističke zajednice, sa sajmu izlažu i Grad Zagreb, Nacionalni park Plitvička jezera, Lošinj Hotels & Villas, LifeClass Sv.Martin te Atlantis Travel.