TurkStream pod udarom! Nizozmeski sud zamrznuo imovinu, Ukrajinci žele odštetu

Nizozemski sud zamrznuo je imovinu operatera plinovoda TurkStream u vlasništvu ruskog Gazproma u sporu koji je pokrenuo ukrajinski DTEK Krymenergo zbog nacionalizacije na Krimu, citira agencija TASS sudske dokumente. Imovina ukrajinske tvrtke nacionalizirana je 2015. godine, nakon pripajanja Krima Rusiji, pa su pokrenuli postupak međunarodne arbitraže, pozivajući se na rusko-ukrajinski sporazum o međusobnoj zaštiti ulaganja.

Sud u Den Haagu naredio je 1. studenog 2023. Rusiji da isplati tvrtki odštetu od 207,8 milijuna dolara, uz kamate. Moskva je osporila nadležnost nizozemskog suda i zatražila je od Visokog suda u Londonu da poništi nalog o isplati odštete, navodi agencija TASS.

U srpnju ove godine sud je na zahtjev ukrajinske tvrtke izdao izvršni nalog o zapljeni novca i imovine South Stream Transporta B.V. u banci ABN Amro Bank N.V. kako bi se osiguralo jamstvo za potraživanje prema Rusiji.

South Stream Transport pozvao je prvo ukrajinsku tvrtku da odustane od zapljene, a u kolovozu zatražili su od suda u Amsterdamu da ukine odluku o blokadi imovine.

Sud je odbio njihov zahtjev i založio im da plate još 1.999 eura pravnih troškova.

South Stream Transport B.V. registriran je u Nizozemskoj i upravlja plinovodom Turkstream koji preko Crnog mora doprema ruski plin u Tursku i u zemlje južne i jugoistočne Europe. Dug je 930 kilometara i može transportirati 31,5 milijardi prostornih metara plina godišnje.

Većinski je vlasnik plinovoda ruski Gazprom, a preostali udio drži turski Botas.

U 2024. isporuke ruskog plina Turskim tokom u Europu bile su poskočile za 23 posto, na 16,7 milijardi prostornih metara, uključujući rekordnih 8,6 milijardi isporučenih Mađarskoj, izračunao je TASS u svibnju na temelju podataka Europske mreže operatora transportnih sustava za plin (ENTSOG).