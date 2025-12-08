Obavijesti

News

Komentari 1
Plinski rat

TurkStream pod udarom! Nizozmeski sud zamrznuo imovinu, Ukrajinci žele odštetu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
TurkStream pod udarom! Nizozmeski sud zamrznuo imovinu, Ukrajinci žele odštetu
Foto: STOYAN NENOV/REUTERS

South Stream Transport pozvao je prvo ukrajinsku tvrtku da odustane od zapljene, a u kolovozu zatražili su od suda u Amsterdamu da ukine odluku o blokadi imovine

Nizozemski sud zamrznuo je imovinu operatera plinovoda TurkStream u vlasništvu ruskog Gazproma u sporu koji je pokrenuo ukrajinski DTEK Krymenergo zbog nacionalizacije na Krimu, citira agencija TASS sudske dokumente.  Imovina ukrajinske tvrtke nacionalizirana je 2015. godine, nakon pripajanja Krima Rusiji, pa su pokrenuli postupak međunarodne arbitraže, pozivajući se na rusko-ukrajinski sporazum o međusobnoj zaštiti ulaganja.

Sud u Den Haagu naredio je 1. studenog 2023. Rusiji da isplati tvrtki odštetu od 207,8 milijuna dolara, uz kamate. Moskva je osporila nadležnost nizozemskog suda i zatražila je od Visokog suda u Londonu da poništi nalog o isplati odštete, navodi agencija TASS.

U srpnju ove godine sud je na zahtjev ukrajinske tvrtke izdao izvršni nalog o zapljeni novca i imovine South Stream Transporta B.V. u banci ABN Amro Bank N.V. kako bi se osiguralo jamstvo za potraživanje prema Rusiji.

PESKOV OŠTRO Kremlj o zabrani ruskog plina u Europi: 'Osudili ste sami sebe!'
Kremlj o zabrani ruskog plina u Europi: 'Osudili ste sami sebe!'

South Stream Transport pozvao je prvo ukrajinsku tvrtku da odustane od zapljene, a u kolovozu zatražili su od suda u Amsterdamu da ukine odluku o blokadi imovine.

Sud je odbio njihov zahtjev i založio im da plate još 1.999 eura pravnih troškova. 

South Stream Transport B.V. registriran je u Nizozemskoj i upravlja plinovodom Turkstream koji preko Crnog mora doprema ruski plin u Tursku i u zemlje južne i jugoistočne Europe. Dug je 930 kilometara i može transportirati 31,5 milijardi prostornih metara plina godišnje.

POSLUŠAJTE Baruni oduševili novim spotom: Milo Ostović donio filmsku toplinu pjesmi 'Dolazi Nova'
Baruni oduševili novim spotom: Milo Ostović donio filmsku toplinu pjesmi 'Dolazi Nova'

Većinski je vlasnik plinovoda ruski Gazprom, a preostali udio drži turski Botas.

U 2024. isporuke ruskog plina Turskim tokom u Europu bile su poskočile za 23 posto, na 16,7 milijardi prostornih metara, uključujući rekordnih 8,6 milijardi isporučenih Mađarskoj, izračunao je TASS u svibnju na temelju podataka Europske mreže operatora transportnih sustava za plin (ENTSOG).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Andrea prijavila nasilje, policija stavila krivi datum. Prijavu su odbacili. Nakon toga je ubijena
DVOSTRUKO UBOJSTVO

Andrea prijavila nasilje, policija stavila krivi datum. Prijavu su odbacili. Nakon toga je ubijena

Andreja K. je 2024. prijavila da ju je bivši muž fizički ozlijedio dok su bili u braku. Zbog krivog datuma je sud mogao samo odbaciti prekršajnu prijavu protiv bivšeg supruga, koji sjedi u zatvoru zbog njenog ubojstva
Klečavac i gazitelj ruža oglasio se o sramotnom činu na Trgu: Pogledajte što je sve nadrobio
POKUŠAVA OPRAVDATI KUKAVIČKI ČIN

Klečavac i gazitelj ruža oglasio se o sramotnom činu na Trgu: Pogledajte što je sve nadrobio

Nakon vala osuđujućih reakcija, Kumerle se oglasio videom u kojem pokušava opravdati svoj postupak. Nazvao ga je "spontanim performansom"
VIDEO Hrvat spasio tinejdžericu od seksualnog predatora u Londonu: Morao sam reagirati!
SKOKO ODUŠEVIO BRITANCE

VIDEO Hrvat spasio tinejdžericu od seksualnog predatora u Londonu: Morao sam reagirati!

"Potrčao sam prema njima, čuo muškarca kako nešto viče na stranom jeziku, dok je djevojčica vikala da ju je uhvatio za stražnjicu, morao sam reagirati", govori nam Skoko

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025