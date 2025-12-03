Kremlj o zabrani ruskog plina u Europi: 'Osudili ste sami sebe!'

Dogovor Europljana o zabrani uvoza ruskog plina od jeseni 2027. znači da se Europska unija osudila na brži gubitak svoje moći, ocijenio je u srijedu glasnogovornik Kremlja, Dmitrij Peskov.

- Europa se osuđuje na skuplje izvore energije, što će neizbježno imati posljedice za europsko gospodarstvo i uzrokovati smanjenje njezine konkurentnosti. To će samo ubrzati proces gubitka potencijala europskog gospodarstva da bude lider, koji je počeo zadnjih godina - rekao je Peskov na konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanje AFP-a.

Europski zastupnici i države članice postigli su u utorak kasno navečer dogovor o zabrani uvoza ruskog plina u EU od jeseni 2027.

Cilj je da se Moskvi uskrati značajna sredstva za financiranje rata u Ukrajini.

'Zora novog doba'

Predsjednica Europske komisije, Ursula von der Leyen, pozdravila je dogovor, ocijenivši da on označava "zoru novog doba, doba potpune energetske neovisnosti Europe o Rusiji." Nakon ruske agresije na Ukrajinu, čelnici EU-a dogovorili su se na samitu u Versaillesu u ožujku 2022. o postupnom ukidanju ovisnosti o ruskim fosilnim gorivima što je moguće prije.

Slijedom toga, uvoz plina i nafte iz Rusije u EU značajno se smanjio posljednjih godina. Međutim, dok je uvoz nafte pao ispod 3 posto u 2025. zahvaljujući trenutačnom režimu sankcija, ruski plin i dalje čini procijenjenih 13 posto uvoza EU-a u 2025., vrijednog preko 15 milijardi eura godišnje.

Uredbom zaobiđen mogući veto Mađarske i Slovačke

Vijeće EU-a i Europski parlament postigli su dogovor o uredbi koja uvodi pravno obvezujuću, postupnu zabranu uvoza ruskog ukapljenog prirodnog plina (LNG) i plina iz plinovoda s potpunom zabranom od kraja 2026., odnosno jeseni 2027.

Prema dogovoru, za kratkoročne ugovore zaključene prije 17. lipnja 2025. predviđa se zabrana uvoza ruskog ukapljenog plina od 25. travnja 2026., a za plin koji se doprema plinovodom od 17. lipnja 2026.

Za dugoročne ugovore o uvozu ukapljenog plina zabrana stupa na snagu 1. siječnja 2027., kako je i predviđeno u 19. paketu sankcija protiv Rusije.

Što se tiče dugoročnih ugovora za uvoz ruskog plina putem cjevovoda, zabrana stupa na snagu 30. rujna 2027. pod uvjetom da su skladišta plina napunjena u dovoljnoj mjeri, a najkasnije od 1. studenog 2027.

Politički dogovor o uredbi moraju još potvrditi obje zakonodavne institucije Vijeće EU-a i Europski parlament, što se smatra formalnošću.

Europska komisija je predložila uredbu o zabrani uvoza ruskog plina umjesto sankcija, jer se uredba može donijeti kvalificiranom većinom, dok je za sankcije potrebna suglasnost svih država članica. Na taj se način zaobišao mogući veto Mađarske ili Slovačke.

Komisija bi u narednih nekoliko mjeseci trebala predložiti zabranu uvoza ruske nafte u Mađarsku i Slovačku do kraja 2027. godine.