ŠTITE SJEVER OTOKA

Turska razmišlja o slanju F-16 na Cipar zbog napetosti u regiji

Ankara razmatra raspoređivanje borbenih aviona na sjeverni dio otoka kako bi zaštitila Cipar pod kontrolom Turaka, dok sukobi na Bliskom istoku šire tenzije.

Admiral

Turska razmatra slanje borbenih zrakoplova F-16 na sjeverni Cipar radi jačanja sigurnosti tog dijela otoka koji priznaje samo Ankara, potvrdio je u subotu izvor iz turskog Ministarstva obrane, dok je rat na Bliskom istoku ušao u drugi tjedan šireći se na brojne zemlje regije. "S obzirom na nedavne događaje, izrađuju se postupni planovi za jamčenje sigurnosti Turske Republike Sjevernog Cipra. Raspoređivanje zrakoplova F-16 na otoku jedna je od opcija koje se razmatraju", precizirao je izvor.

Britanska zračna baza na Cipru pogođena je rano u ponedjeljak dronom iranske proizvodnje, nekoliko sati nakon odluke Londona da Washingtonu dopusti korištenje svojih vojnih baza protiv Irana. Druga dva drona koja su se kretala prema otoku također su presretnuta u ponedjeljak.

ZALJEV POD UZBUNOM Presreli iranske projektile, sirene odjekuju u Bahreinu
Presreli iranske projektile, sirene odjekuju u Bahreinu

Nakon toga, nekoliko europskih zemalja obvezalo se pružiti vojnu pomoć Cipru.

Smještena u sjevernom dijelu Cipra, Turska Republika Sjeverni Cipar zauzima manje od trećine tog mediteranskog otoka. Priznaje ju isključio Turska, a proglasila je neovisnost 15. studenoga 1983. godine, devet godina nakon turske vojne intervencije 1974., koju je Ankara opravdala kao reakciju na pokušaj pučističke skupine časnika da Cipar pripoji Grčkoj.

