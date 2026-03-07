Obavijesti

ZALJEV POD UZBUNOM

Presreli iranske projektile, sirene odjekuju u Bahreinu

Piše HINA,
Presreli iranske projektile, sirene odjekuju u Bahreinu
Foto: Mohamed Azakir

Teheran se ispričao susjedima i poručio da će stati s napadima ako se njihovi teritoriji ne koriste protiv Irana.

Admiral

Nekoliko zaljevskih država u subotu je izjavilo da su presrele napade iz Irana, čak i nakon što se Teheran ispričao susjednim zemljama zbog udara izvedenih u jeku sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom. Iranski predsjednik Masud Pezeškian ispričao se za napade i rekao da će Iran zaustaviti udare na susjedne države ako s njihova teritorija ne budu izvedeni napadi na Iran. Ubrzo nakon Pezeškianove izjave, katarsko ministarstvo obrane priopćilo je da su njihove oružane snage presrele projektil usmjeren na bogati emirat. Nije bilo prijavljenih žrtava ili štete.

U Katru je baza Al Udeid, najveća američka vojna baza na Bliskom istoku. U drugim zaljevskim zemljama nalazi se američko vojno osoblje i objekti.

Foto: Stringer

U subotu su se u Bahreinu oglasile sirene, upozoravajući na zračne napade u zemlji u kojoj je smještena Peta flota američke ratne mornarice. Ali nije bilo prijavljenih napada.

Bahrein je od početka napada presreo i uništio 86 projektila i 148 dronova, izjavila je u subotu vojska otočnog kraljevstva.

U međuvremenu, Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su o odgovoru na dronove i projektile koji dolaze iz Irana.

Ministarstvo obrane zemlje izjavilo je da je protuzračna obrana u subotu presrela 15 od 16 balističkih projektila i 119 od 121 drona.

Snimke na internetu navodno prikazuju napad dronom na zračnu luku u Dubaiju, glavno globalno zrakoplovno središte.

Ranije tijekom dana, Saudijska Arabija izvijestila je o presretanju niza dronova koji su ciljali ogromno naftno polje Šajbu, kao i dva balistička projektila ispaljena prema zračnoj bazi Princ Sultan u blizini glavnoga grada Rijada.

Još dva drona uništena su istočno od Rijada, priopćilo je saudijsko ministarstvo obrane.

Halid bin Salman, ministar obrane kraljevstva bogatog naftom, rekao je da je s načelnikom pakistanske vojske razgovarao o koracima potrebnim za zaustavljanje iranskih napada na Saudijsku Arabiju u okviru obrambenog saveza potpisanog između dviju zemalja u rujnu prošle godine.

„Naglasili smo da takve akcije potkopavaju regionalnu sigurnost i stabilnost te izrazili nadu da će iranska strana pokazati mudrost i izbjeći pogrešne procjene“, rekao je princ Halid u objavi na platformi društvenih medija.

Iran je izveo više napada odmazde protiv zaljevskih zemalja otkako su Izrael i SAD počeli bombardirati Iran prije tjedan dana.

