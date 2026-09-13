Turska u velikoj akciji protiv LGBTQ+ grupa, uhitili 47 ljudi

Turske vlasti privele su najmanje 47 ljudi nakon niza racija na urede LGBTQ+ udruga u sklopu istrage o prostituciji i opscenosti, rekli su tužitelji. Akcija je dio kampanje za koju vlada tvrdi da je usmjerena na zaštitu obiteljskih vrijednosti. Ured glavnog tužitelja Istanbula priopćio je da su tijekom vikenda provedene operacije u 12 pokrajina protiv 38 osumnjičenika, a 26 ih je privedeno. Pritom vlasti kažu da su zaplijenile drogu, digitalnu opremu, krijumčareni alkohol i vatreno oružje.

U zasebnoj izjavi ured glavnog tužitelja Ankare izvijestio je da je još 21 osoba privedena u sklopu istrage LGBTQ+ udruge Kaos GL te da se za pet osoba još uvijek traga.

Kaos GL je objavio da je privedeno najmanje 50 aktivista, a da ih je više od 10 odvedeno u policijskim racijama na njihove domove. Usto je objavljeno da su vlasti blokirale pristup desecima internetskih stranica i računa na društvenim mrežama povezanih s LGBTQ+ organizacijama, aktivistima i zagovornicima ljudskih prava.

Vladina represija, organizirana pod nazivom "Moja obitelj je sigurna", događa se u trenutku kad predsjednik Tayyip Erdogan promovira "Desetljeće obitelji i stanovništva", inicijativu osmišljenu da bi se riješio problem pada nataliteta i sve starijeg stanovništva.

Grupe za obranu ljudskih prava optužile su tursku vladu da se posljednjih godina sve više fokusira na LGBTQ+ zajednicu tako što pooštrava retoriku i ograničenja.

"Pravo ime ove operacije nije 'Moja obitelj je sigurna' - to je diskriminacija koju vodi država, politika straha i razgradnja civilnog društva", napisala je na platformi X Turska udruga za ljudska prava.

Nacho Sanchez Amor, izvjestitelj Europskog parlamenta za Tursku, rekao je da je sveobuhvatni val uhićenja "šokantna eskalacija" represije.

"Ovakvo nametanje moralne agende očigledno je kršenje temeljnih prava i međunarodnih obveza Turske koji zemlju vode na mračan put", napisao je Amor u objavi na X-u.

Tužitelji su rekli kako postoje dokazi po kojima se na djecu i maloljetnike neprimjereno utječe kada su posrijedi pitanja vezana uz seksualnu orijentaciju i rodni identitet.

Ministar pravosuđa Akin Gurlek rekao je da istrage koje su koordinirali tužitelji u Istanbulu, Ankari, Izmiru, Aydinu i Mersinu uključuju sudske postupke protiv 162 osumnjičenika, devet udruga i 13 tvrtki u 15 pokrajina.