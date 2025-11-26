Turski novinar dobio 4 godine i 2 mjeseca zatvora za komentara i navodne prijetnje Erdoganu

Turski sud osudio je u srijedu istaknutog neovisnog novinara Fatiha Altaylija na četiri godine i dva mjeseca zatvora zbog komentara o vladavini predsjednika Tayyipa Erdogana, izvijestila je državna televizija TRT.

Njegova osuda dolazi usred šireg obračuna s turskim oporbenim ličnostima tijekom prošle godine, što uključuje zatvaranje Erdoganovog glavnog rivala, gradonačelnika Istanbula Ekrema Imamoglua, u ožujku. Imamoglu poriče sve optužbe protiv korupcije.

Altayli, koji ima više od 1,5 milijuna pretplatnika na YouTubeu, bio je u pritvoru do suđenja u lipnju zbog komentara u videu na društvenim mrežama o anketi prema kojoj se većina Turaka protivi doživotnoj Erdoganovoj vladi.

U isječku Altayli, pozivajući se na osmansku povijest, rekao je da su Turci "ubili" ili "utopili" vladare koje više nisu željeli na vlasti. Erdoganov pomoćnik Oktay Saral tada je rekao da su Altaylijevi komentari "otišli predaleko".

Istanbulski sud je objavio da Altaylija osuđuje zbog "prijetnje predsjedniku" i da će ostati u zatvoru, prenijela je TRT.

Na saslušanju je Altayli porekao optužbu. Rekao je da nije namjeravao prijetiti Erdoganu i zahtijevao je da ga se oslobodi, prema izvješćima turskih medija.

Erinc Sagkan, Altaylijev odvjetnik i predsjednik Unije turskih odvjetničkih komora (TBB), rekao je da je sudska presuda potpuno "nezakonita" i da krši temeljne slobode, dodajući da će se njegov klijent žaliti na presudu.

Presuda predstavlja "zastrašivanje cijelog tiska i mogla bi poslužiti kao alat za ugnjetavanje svih disidentskih glasova", rekao Sagkan novinarima ispred zgrade suda.

Civilno društvo već dugo izražava zabrinutost zbog ograničenja medija i slobode izražavanja u Turskoj. Reporteri bez granica rangirali su je na 158. mjesto od 180 zemalja u svom Indeksu slobode tiska za 2024. godinu.