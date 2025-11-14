Obavijesti

News

Komentari 0
ZRAČNA HAVARIJA

Tursko ministarstvo za 24sata: Zrakoplov je ušao u oblak na 1500 metara i izgubio signal

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Tursko ministarstvo za 24sata: Zrakoplov je ušao u oblak na 1500 metara i izgubio signal
Foto: Pixsell/Facebook/Canva

Tijekom spuštanja za slijetanje u blizini Zračne luke Rijeka bili su prisiljeni ući u sloj oblaka na visini od 1500 metara. Jedan je zrakoplov izašao iz oblaka, no kontakt s drugim zrakoplovom je izgubljen, objasnili su nam iz ministarstva

Pilot turske Uprave za šumarstvo poginuo je u četvrtak oko 17 sati nakon što se njegov zrakoplov Airtractor AT802, oznake Orman 25, srušio u mjestu Krivi Put nedaleko od Senja. Prema zasad dostupnim informacijama, dva su Airtractora poletjela iz turskog Çanakkalea na redovno održavanje u Zagreb, no zbog lošeg vremena u srijedu su sletjeli u Zračnu luku Rijeka na otoku Krku. 

Pokretanje videa...

Turski airtractor pronašli kraj Senja u plamenu. Našli i tijelo pilota. Drugi je sletio na Krk 00:39
Turski airtractor pronašli kraj Senja u plamenu. Našli i tijelo pilota. Drugi je sletio na Krk | Video: 24sata/čitatelj

Tursko ministarstvo šumarstva odgovorilo nam je na upit kojim povodom su njihovi zrakoplovi stigli u Hrvatsku.

 - Zrakoplov je bio upućen u Hrvatsku radi provođenja posebnog postupka održavanja potrebnog za njegovo operativno djelovanje - rekli su Turci pa opisali havariju.

SRUŠIO SE U MAGLI Detalji nestanka i pada turskog aviona: 'Motor je izletio van, prednji dio je potpuno izgorio'
Detalji nestanka i pada turskog aviona: 'Motor je izletio van, prednji dio je potpuno izgorio'

 - Do incidenta je došlo 13. studenoga 2025. u 18:25 (GMT+3). Dva naša zrakoplova poletjela su sa Zračne luke Rijeka kako bi sletjela u Zračnu luku Zagreb. Zbog meteoroloških uvjeta nisu uspjeli sletjeti u Zračnu luku Zagreb, udaljenu oko 10 km, te su započeli povratak prema Zračnoj luci Rijeka. Tijekom spuštanja za slijetanje u blizini Zračne luke Rijeka bili su prisiljeni ući u sloj oblaka na visini od 1500 metara. Jedan je zrakoplov izašao iz oblaka, no kontakt s drugim zrakoplovom je izgubljen - objasnili su nam iz ministarstva.

Potpredsjednik Vlade Davor Božinović razgovarao je s turskim ministrom Alijem Yerlikayom i izrazio sućut zbog tragičnog događaja .

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Našli tijelo pilota airtractora koji se srušio kraj Senja. 'Išli su na bojenje, trebali su stići jučer'
PRIZORI UŽASA KRAJ SENJA

Našli tijelo pilota airtractora koji se srušio kraj Senja. 'Išli su na bojenje, trebali su stići jučer'

Nakon što je ugašen požar, pronađeno je i tijelo pilota Air Tractora koji se srušio na području Krivog Puta kod Senja. U petak bi se trebao obaviti očevid kako bi se utvrdilo kako je došlo do pada letjelice
Evo koliko Vlada daje više za umirovljenike, pa se pohvalili: 'Mirovine će biti više od 700 €!'
PRORAČUN ZA 2026.

Evo koliko Vlada daje više za umirovljenike, pa se pohvalili: 'Mirovine će biti više od 700 €!'

Sljedeće godine će Vlada izdvojiti 10,2 milijarde eura za mirovine, što znači da će porasti i prosječna mirovina. Ali i inflacija, odnosno rast cijena je predviđen za 2,8 posto, što znači i novi rast životnih troškova...
NEVJEROJATNA SNIMKA Magla, a on juri po zaustavnoj na ZG obilaznici: 'Svi smo se micali!'
ŠTO JE OVO?!

NEVJEROJATNA SNIMKA Magla, a on juri po zaustavnoj na ZG obilaznici: 'Svi smo se micali!'

Prema Zakonu o sigurnosti prometa pretjecanje ili vožnja trakom koja je namijenjena isključivo za zaustavljanje u nuždi kažnjava se novčanom kaznom od 260 eura i jednim negativnim prekršajnim bodom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025