Tursko ministarstvo za 24sata: Zrakoplov je ušao u oblak na 1500 metara i izgubio signal

Pilot turske Uprave za šumarstvo poginuo je u četvrtak oko 17 sati nakon što se njegov zrakoplov Airtractor AT802, oznake Orman 25, srušio u mjestu Krivi Put nedaleko od Senja. Prema zasad dostupnim informacijama, dva su Airtractora poletjela iz turskog Çanakkalea na redovno održavanje u Zagreb, no zbog lošeg vremena u srijedu su sletjeli u Zračnu luku Rijeka na otoku Krku.

Pokretanje videa... 00:39 Turski airtractor pronašli kraj Senja u plamenu. Našli i tijelo pilota. Drugi je sletio na Krk | Video: 24sata/čitatelj

Tursko ministarstvo šumarstva odgovorilo nam je na upit kojim povodom su njihovi zrakoplovi stigli u Hrvatsku.

- Zrakoplov je bio upućen u Hrvatsku radi provođenja posebnog postupka održavanja potrebnog za njegovo operativno djelovanje - rekli su Turci pa opisali havariju.

- Do incidenta je došlo 13. studenoga 2025. u 18:25 (GMT+3). Dva naša zrakoplova poletjela su sa Zračne luke Rijeka kako bi sletjela u Zračnu luku Zagreb. Zbog meteoroloških uvjeta nisu uspjeli sletjeti u Zračnu luku Zagreb, udaljenu oko 10 km, te su započeli povratak prema Zračnoj luci Rijeka. Tijekom spuštanja za slijetanje u blizini Zračne luke Rijeka bili su prisiljeni ući u sloj oblaka na visini od 1500 metara. Jedan je zrakoplov izašao iz oblaka, no kontakt s drugim zrakoplovom je izgubljen - objasnili su nam iz ministarstva.

Potpredsjednik Vlade Davor Božinović razgovarao je s turskim ministrom Alijem Yerlikayom i izrazio sućut zbog tragičnog događaja .