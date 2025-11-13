Detalji nestanka i pada turskog aviona: 'Motor je izletio van, prednji dio je potpuno izgorio'

Pilot turske Uprave za šumarstvo poginuo je u četvrtak oko 17 sati nakon što se njegov zrakoplov Airtractor AT802, oznake Orman 25, srušio u mjestu Krivi Put nedaleko od Senja.

Prema zasad dostupnim informacijama, dva su Airtractora poletjela iz turskog Çanakkalea na redovno održavanje u Zagreb, no zbog lošeg vremena u srijedu su sletjeli u Zračnu luku Rijeka na otoku Krku. U četvrtak su 16.38 sati ponovno poletjeli prema Zagrebu. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, odnosno guste magle, zrakoplovi su se morali vratiti.

Iz još nepoznatog razloga, jedan od pilota izgubio je kontrolu nad svojim zrakoplovom. Kontroli leta prijavio objavio je poziv u pomoć, tzv. Emergency. U 16.53 sati nestao je s radara i odmah je pokrenuta akcija potrage i spašavanja. Ubrzo je stigla i dojava građana kako je avion pao u mjestu Krivi Put, doslovno 10-ak metara od ceste i gori.

- Dojava o nesreći stigla je u 17.06 sati, a vatrogasci Senja odmah su izašli na teren i lokalizirali požar na zrakoplovu - rekao nam je zapovjednik VZŽ Ličko-senjske Zvonimir Lončarić, koji je ondje bio s kolegama iz JVP-a Senj.

Oni su za 24sata ispričali detalje potrage.

- Po dolasku smo vidjeli kako avion gori. Dečki su ga ugasili, a nakon toga su pronašli tijelo pilota koji je poginuo u zrakoplovu - rekao je zapovjednik JVP Senj Miljenko Katalinić i dodao kako se radilo o cesti koja vodi u zaseok Nikolić.

Vatrogasci ističu kako je vrijeme bilo kišovito pa nasreću nije postojala opasnost od širenja požara.

- Motor je izletio iz samog zrakoplova i dijelovi su bilo razbacani uokolo. Daljnjom istragom će se utvrditi detalji. Zrakoplov je uništen, prednji dio je izgorio, a čitav je ostao samo kraj zrakoplova - kaže zapovjednik Katalinić.

- Nisam vidjela ni dim ni plamen, ali se osjetio jak tresak. Došli smo pitati treba li pomoć oko nečega, policija je rekla da ne, već da se što prije odvezemo. Nisu dozvolili nikome da se zaustavi. Pretraživali su teren sa svjetiljkama - ispričala je za 24sata Tea Tomljanović, predsjednica MO Krivi Put.

Drugi turski zrakoplov uspio se vratiti do Zračne luke Rijeka, gdje je pilot doznao najgoru vijest o kolegi.

- Potpredsjednik Vlade Davor Božinović razgovarao je s turskim ministrom Alijem Yerlikayom i izrazio sućut zbog tragičnog događaja - objavili su kratko iz Vlade.

Na mjesto nesreće u petak će doći i glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin, a mjesto je osigurala policija. Tijelo pilota, koje je potpuno pougljenjeno, poslali su na obdukciju nakon koje će znati više o smrti.