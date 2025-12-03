Turudić: Čuli smo grubu i paničnu reakciju. Tomašević se izravno miješa u rad pravosuđa

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić ocijenio je u srijedu da se zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u aferi Hipodrom na izravan način miješa u pravosuđe, istaknuvši kako u tome neće uspjeti.

"Jučer smo čuli jednu bestijalnu, grubu i paničnu reakciju gradonačelnika Zagreba koji se na izravan način miješa u rad pravosuđa. Dakle, ne samo u rad Uskoka i DORH-a, nego i u rad sudova. Sve naše odluke koje smo donijeli je nadležni sud potvrdio", kazao je Turudić u obraćanju medijima ispred sjedišta Zadarske županije.

Komentirajući jučerašnju Tomaševićevu izjavu da se nakon podizanja optužnice protiv bivšeg ravnatelja ustanove Upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića i suokrivljenika nije doznalo ništa novo te da ga zanima s kakvim dokazima raspolaže Uskok, Turudić je ustvrdio kako ne zna koji je Tomaševićev motiv postupanja "osim da nas zastraši".

"U tome, naravno, neće uspjeti, mi ćemo ustrajati i dalje raditi. Tomašević nije okrivljen u tom postupku i zaista si dopušta stvari koje se u civiliziranom i demokratskom društvu ne smiju dopuštati", dodao je.

Glavni državni odvjetnik je komentirao i zahtjev predsjednika saborskog Odbora za pravosuđe Nikole Grmoje da se skine oznaka tajnosti s dopisa koji se odnosi na kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.

"Dobili smo zahtjev jučer u poslijepodnevnim satima. Danas smo ujutro već imali sastanak. Raspravljali smo o tome i sutra ćemo, najkasnije u petak, odgovoriti Odboru za pravosuđe", rekao je.

Turudić se dotaknuo i napada tijekom antifašističkog prosvjeda u nedjelju u Rijeci, navodeći da se provode izvidi te da će počinitelji biti procesuirani ako se utvrdi sumnja za počinjeno kazneno djelo. "Što se tiče zabranjenih simbola i obilježja, policija je sve snimala. Vidjet ćemo što će ona učiniti i hoće li ih uopće podnijeti prijave", nadodao je.

Glavni državni odvjetnik komentirao je i slučaj uhićenog bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića za koji je istaknuo da istraga traje te da treba ispitati 22 svjedoka.

"To je predmet kojim se moramo ponositi. Niti jedan okrivljenik do kraja nije znao da će biti uhićen. Krenuli smo u realizaciju ujutro oko 8 sati. Kada smo utvrdili da se okrivljenik nalazi izvan Zagreba, a imajući u vidu činjenicu da su nam mjere pred istekom, krenuli smo u akciju i uspješno smo sve realizirali", istaknuo je.

Turudić je ustvrdio i kako s indignacijom odbacuje sve insinuacije da se nekom nešto dojavljivalo.