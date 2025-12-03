Obavijesti

News

Komentari 14
AFERA HIPODROM

Turudić: Čuli smo grubu i paničnu reakciju. Tomašević se izravno miješa u rad pravosuđa

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Turudić: Čuli smo grubu i paničnu reakciju. Tomašević se izravno miješa u rad pravosuđa
Foto: PIXSELL/

Tomašević nije okrivljen u tom postupku i zaista si dopušta stvari koje se u civiliziranom i demokratskom društvu ne smiju dopuštati, dodao je Ivan Turudić

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić ocijenio je u srijedu da se zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u aferi Hipodrom na izravan način miješa u pravosuđe, istaknuvši kako u tome neće uspjeti.

"Jučer smo čuli jednu bestijalnu, grubu i paničnu reakciju gradonačelnika Zagreba koji se na izravan način miješa u rad pravosuđa. Dakle, ne samo u rad Uskoka i DORH-a, nego i u rad sudova. Sve naše odluke koje smo donijeli je nadležni sud potvrdio", kazao je Turudić u obraćanju medijima ispred sjedišta Zadarske županije.

Komentirajući jučerašnju Tomaševićevu izjavu da se nakon podizanja optužnice protiv bivšeg ravnatelja ustanove Upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića i suokrivljenika nije doznalo ništa novo te da ga zanima s kakvim dokazima raspolaže Uskok, Turudić je ustvrdio kako ne zna koji je Tomaševićev motiv postupanja "osim da nas zastraši".

PONOSAN I OKO MIKULIĆA Turudić: Zbog Mikulića trebamo biti ponosni. Reagirat ćemo na lažne vijesti oko časne sestre
Turudić: Zbog Mikulića trebamo biti ponosni. Reagirat ćemo na lažne vijesti oko časne sestre

"U tome, naravno, neće uspjeti, mi ćemo ustrajati i dalje raditi. Tomašević nije okrivljen u tom postupku i zaista si dopušta stvari koje se u civiliziranom i demokratskom društvu ne smiju dopuštati", dodao je.

Glavni državni odvjetnik je komentirao i zahtjev predsjednika saborskog Odbora za pravosuđe Nikole Grmoje da se skine oznaka tajnosti s dopisa koji se odnosi na kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.

"Dobili smo zahtjev jučer u poslijepodnevnim satima. Danas smo ujutro već imali sastanak. Raspravljali smo o tome i sutra ćemo, najkasnije u petak, odgovoriti Odboru za pravosuđe", rekao je.

Turudić se dotaknuo i napada tijekom antifašističkog prosvjeda u nedjelju u Rijeci, navodeći da se provode izvidi te da će počinitelji biti procesuirani ako se utvrdi sumnja za počinjeno kazneno djelo. "Što se tiče zabranjenih simbola i obilježja, policija je sve snimala. Vidjet ćemo što će ona učiniti i hoće li ih uopće podnijeti prijave", nadodao je.

ZAGREB Tomašević objasnio zašto nije bio na antifašističkom maršu
Tomašević objasnio zašto nije bio na antifašističkom maršu

Glavni državni odvjetnik komentirao je i slučaj uhićenog bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića za koji je istaknuo da istraga traje te da treba ispitati 22 svjedoka.

"To je predmet kojim se moramo ponositi. Niti jedan okrivljenik do kraja nije znao da će biti uhićen. Krenuli smo u realizaciju ujutro oko 8 sati. Kada smo utvrdili da se okrivljenik nalazi izvan Zagreba, a imajući u vidu činjenicu da su nam mjere pred istekom, krenuli smo u akciju i uspješno smo sve realizirali", istaknuo je.

Turudić je ustvrdio i kako s indignacijom odbacuje sve insinuacije da se nekom nešto dojavljivalo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
Mikulićev zet i kći u samo četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan i izgradili urbanu vilu
24SATA OTKRIVAJU

Mikulićev zet i kći u samo četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan i izgradili urbanu vilu

Mikulićev zet radi kod Gorana Večkovića koji je priznao davanje mita bivšem državnom inspektoru. Dodatno otkrivamo da je Mikulićev kum, uhićeni Krasić lani i drugoj kćeri darovao prostrani stan na Trešnjevci...
Na Mlađanovoj 'listi za odstrel' bilo je pet imena: Među njima 'klijenti' policije, ali i supruga
SISAČKI MONSTRUM NA SUDU

Na Mlađanovoj 'listi za odstrel' bilo je pet imena: Među njima 'klijenti' policije, ali i supruga

Trostrukog ubojicu poznatog kao 'sisački monstrum' terete da je poticao zatvorenika iz Lepoglave da otme i ubije ljude s njegova popisa
NEVJEROJATNA PRIČA Nakon 40 godina našao sina u Hrvatskoj! 'Bit će ovo najbolji Božić ikad'
RASTAVILI IH RATOVI

NEVJEROJATNA PRIČA Nakon 40 godina našao sina u Hrvatskoj! 'Bit će ovo najbolji Božić ikad'

Vijest je ocu stigla kao melem na ranu dugu četrdeset godina. Nije čekao ni trenutka. Već sljedećeg dana ponovno je bio u avionu za Hrvatsku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025