Turudić: DORH je postupao uobičajeno oko Šimunića

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je u petak da je u slučaju gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića DORH "postupao uobičajeno" komentirajući kaznenu prijavu protiv Šimunića i optužbe oporbe da je u tom slučaju riječ o političkom progonu.

Turudić je na Dnevniku HRT-a rekao da je kaznenu prijavu protiv gradonačelnik Oroslavja Viktora Šimunića podnijelo osam vijećnika Gradskog vijeća Oroslavlja iz raznih stranaka - SDP-a, HDZ-a, HNS-a. Oni su, dodao je, podnijeli kaznenu prijavu protiv njega radi kaznenog djela trgovanja utjecajem.

Mediji su ranije objavili da se, prema neslužbenim informacijama, izvidi protiv Šimunića vode zbog prijava lokalnih vijećnika o navodno dogovorenim poslovima gradonačelnika Oroslavja s poduzetnicima bez provedenog postupka javne nabave.

"Galamdžijama smetaju druge stvari"

Postupalo se, kaže Turudić, posve uobičajeno kao što postupamo u svim takvim stvarima. Naravno da se ujutro dolazi u pretragu da bi se zateklo čovjeka kojeg se pretražuje, kazao je.

Turudić je opovrgnuo da je o tome novinarima javljeno iz DORH-a.

"Nije točno da smo mi dojavili novinarima, znam tko je dojavio, nitko iz Uskoka i policije. Uvijek treba voditi računa kome je to u interesu da novinari saznaju i koliko se ta osoba pojavljivala nakon toga pred novinarima", kazao je Turudić.

"Sad ispada, po tvrdnjama tih političara, da se DORH udružio s SDP-om da bi kompromitirao gospodina Šimunića, ali nakon toga se SDP predomislio pa je DORH ostao sam. To je redikulozno", ocijenio je Turudić.

Tim galamdžijama, kako kaže, zapravo smetaju druge stvari - smeta im postupanje DORH-a koje je jednako prema svima bez obzira na njihovu političku, stranačku, svjetonazorsku ili bilo koju drugu pripadnost.

Ranije su iz SDP-a, Možemo i DOSIP-a ocijenili da "nema gotovo nikakve sumnje da je progon Viktora Šimunića politički motiviran" te da je na njega poslan Uskok kako bi ga se ušutkalo i pomoglo da na čelo HOO-a dođe Dragan Primorac koji bi trebao prikriti tragove korupcije u sportu.

Iz drugih oporbenih stranaka kazali su pak da o pretrazi doma i ureda gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića ne znaju puno, ali da im je neprihvatljivo Uskokovo jutarnje upadanje ljudima u domove nakon čega se dugo ništa ne događa, a nekima je sporan tajming zbog njegova propitivanja nepravilnosti u sportskim savezima.

Uskok povukao prijedlog za istražni zatvor nakon Grgićeve neopozive ostavke

Vezano uz optužbe za korupciju dosadašnjeg i novoizabranog gradonačelnika Nove Gradiške Vinka Grgića, Turudić je potvrdio da je Uskok povukao prijedlog za istražni zatvor nakon što je Grgić dao neopozivu ostavku na gradonačelničku dužnost te pojasnio proceduru.

"Stupanjem na dužnost gradonačelnika, nakon provedenih izvanrednih izbora, opet su se stekli uvjeti da bi se protiv gospodina Grgića odredio istražni zatvor. Mi smo to predložili nadležnom sudu i danas je trebala biti sjednica na Županijskom sudu u Osijeku u 12 sati. U međuvremenu smo obaviješteni od branitelja gospodina Grgića da je dao ostavku pa više ne postoje uvjeti da bi se odredio istražni zatvor i mi smo povukli naše rješenje", kazao je.

Kako je zaključio, Grgić je dao neopozivu ostavku i više nema osobitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi na slobodi mogao ponovno počiniti takvo kazneno djelo.

Uskok je protiv Grgića pokrenuo istragu u veljači, kada je uhićen, a 13. veljače određen mu je istražni zatvor. Iz pritvora je pušten 4. ožujka, nakon što su u istrazi ispitani svi svjedoci i nakon što je podnio ostavku na dužnost gradonačelnika, zbog čega su uslijedili prijevremeni izbori.

Unatoč optužbama za korupciju, Grgić je na prijevremenim izborima, održanim 31. svibnja, s oko 58 posto glasova uvjerljivo pobijedio protukandidata Bernardina Trnku (HDZ).