Turudić o sporu EPPO-a i DORH-a: 'O tome će odlučiti Sud EU, a ne stranka Možemo! i drugi'

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je, komentirajući stav Europske komisije da glavni državni odvjetnik nikako ne može odlučivati o sukobima nadležnosti između Državnog odvjetništva (DORH) i Ureda europskog tužitelja (EPPO), kako će o tome odlučiti Sud Europske unije. ''Sud EU će o tome odlučiti jer je Europska komisija stranka u tom postupku. Ne smijem to komentirati. Sud EU se izrijekom u dopisu tajništva tog suda pozvao na članak Statuta suda da se to ne smije raditi i da je to svjesno kršenje statuta Suda EU i domaćih zakona, posebice Kaznenog zakona RH'', kazao je Turudić. Glavni državni odvjetnik rekao je da je na tu temu stiglo očitovanje nekih zemalja članica EU, kao i da su se o tome već očitovali DORH i Vlada RH.

''O tome neće odlučivati stranka Možemo! niti bilo koja druga politička opcija, već Sud EU'', prisnažio je Turudić u izjavi novinarima na obilježavanju pete obljetnice djelovanja Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman”.

Stranka Možemo! je zajedno sa SDP-om uputila zahtjev za ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu da se obrate Sudu EU oko pitanja nadležnosti dvaju tužiteljstva nakon otkrivanja afere Mikroskopi u kojoj je optužen i bivši ministar zdravstva Vili Beroš.

Nakon što je Ustavni sud RH, u sporu oko sukoba nadležnosti EPPO-a i DORH-a o tome uputio pitanja Sudu EU, u sklopu tog postupka očitovala se i Europska komisija (EK).

EK u svom očitovanju objašnjava Sudu EU zašto Ivan Turudić ne može odlučivati u slučajevima sukoba nadležnosti između DORH-a i EPPO-a.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić naknadno je odlučio da je za cijeli slučaj nadležan Uskok, kojemu je EPPO predao spis, a glavna europska tužiteljica Laura Kovesi je Turudića prijavila Europskoj komisiji.

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu potom je izvijestilo da istražuje curenje podataka iz EPPO-ove istrage naknadno spojene s istragom hrvatskog tužiteljstva.