Turudić tvrdi da je Mile Kekin uzviknuo 'Za dom'. Milanović: 'Poslušao sam. Nema teorije'

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je izjavu glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, koji je tvrdio da je pjevač Mile Kekin na koncertu prije 20-ak godina izgovorio prve dvije riječi ustaškog pozdrava "Za dom spremni".

Pokretanje videa... 18:32 Milanović o koncertu na Hipodromu, vojnom mimohodu i drugim temama | Video: 24sata/Damir Špehar/PIXSELL

- Je li to njegov posao? Time nešto opravdava? Recimo da je i rekao, postoji prostor ironije, sarkazma, ali nije on to rekao, poslušao sam, nema teorije - rekao je Milanović danas novinarima.

Podsjetimo, nedavno se počela društvenim mrežama širiti stara snimka koncerta Hladnog Piva u zagrebačkom Domu sportova, iz 2004. Neki su zaključili kako je frontman Mile Kekin uzviknuo pozdrav 'Za dom', na što je dio publike odgovorio 'spremni', dok drugi tvrde da se čuje 'Zato', a ne 'Za dom'.

Oglasio se i Mile Kekin:

Ja, Mile Kekin, nikada u životu, pa tako ni na koncertu u Domu sportova, 2004., nisam povikao Za dom. Najavljujući pjesmu rekao sam “zato”, što se na snimci jasno i čuje i vidi. Navedeni poklič iz vremena Nezavisne države Hrvatske, osim što je zakonom i Ustavom zabranjen, poklič je pod kojim su ubijani nevini ljudi, samo zbog svoje nacionalnosti ili jer su bili protiv tog sistema.

Kao čovjek nemam nikakvih dilema oko apsolutne osude ustaškog režima, a kao umjetnik, protiv mržnje, netolerancije, a i restauracije prošlosti borio sam se i borit ću se svojim pjesmama.

SFSN.

I glavni državni odvjetnik Ivan Turudić jučer za RTL komentirao snimku s koncerta.

- Nedavno sam gledao frapantan uzvik 'za dom', a autor je rekao da je 'zato' ili tako nešto. A cijela publika je odgovorila 'spremni'. Jasno je kao suza, sve se jasno vidi. Sigurno je rekao 'za dom', zašto bi odgovorili 'spremni'? Ti kažeš 'zato', a netko odgovori 'spremni'. To je besmisleno - poručio je Turudić.