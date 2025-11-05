Obavijesti

News

Komentari 27
NAKON INCIDENTA

Turudić u Splitu: Ispituju se ljudi, očekuje se da će uskoro biti privođenja i uhićenja

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Turudić u Splitu: Ispituju se ljudi, očekuje se da će uskoro biti privođenja i uhićenja
Split: Dolazak Ivana Turudica na Sud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Za sada smatramo da se radi o kaznenom djelu nasilničkog ponašanja. Provode se dokazne radnje, odnosno izvidi. Ispituju se ljudi i za očekivati je da će biti privođenja i uhićenja u skorom vremenu, kaže Turudić

Zbog incidenta u ponedjeljak predvečer u splitskom kotaru Blatine-Škrape gdje je grupa muškaraca prekinula manifestaciju Dani srpske kulture glavni državni odvjetnik Ivan Turudić održao je u srijedu radni sastanak u splitskom državnom odvjetništvu koje s policijom rasvjetljava slučaj. Turudić je kazao da intenzivno rade na slučaju i da je sastanak u splitskom odvjetništvu bio dobar. Na sastanku je uz njega bio i načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Marko Srdarević te šefovi Općinskog i Županijskog državnog odvjetništva.

"Za sada smatramo da se radi o kaznenom djelu nasilničkog ponašanja. Provode se dokazne radnje, odnosno izvidi. Ispituju se ljudi i za očekivati je da će biti privođenja i uhićenja u skorom vremenu. To je radna verzija i još ništa nije službeno od rezultata i provedenih izvida, poslije istraživanja ćemo biti pametniji i znati više", kazao je Turudić.

Pokretanje videa...

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić stigao u Split zbog napada na srpske folkloraše 03:07
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić stigao u Split zbog napada na srpske folkloraše | Video: 24sata/pixsell

Na novinarski upit koliko je osoba sudjelovalo u incidentu odgovorio je "da je problem s identifikacijom ljudi jer je puno njih bilo zamaskirano" te nastavio da se intenzivno radi na otkrivanju koliko je zapravo njih bilo na Blatinama. Kazao je da postoje i snimke incidenta koje bi mogle pomoći u identifikaciji osoba. 

Upitan da se izjasni oko okruglog stola o Jasenovcu u Saboru kazao je da je njegovo mišljenje tu nebitno i dodao da ne podržava ideje i stavove koji su tamo izrečeni, te da je pitanje podliježe li to i kojim kaznenopravnim sankcijama.

Zanimao je novinare i njegov stav oko izjave predsjednika SDP- a Siniše Hajdaša Dončića da je njegovim dolaskom na čelo državnog odvjetništva počela ustašizacija.

ŠEF DORH-A Turudić stigao u Split zbog napada na srpske folkloraše
Turudić stigao u Split zbog napada na srpske folkloraše

"To je jadno, to je bijedno. Taj lik sam sebe zapravo legitimira s takvim izjavama. On najbolje sam sebe komentira. Samo neka nastavi. I to je, još ću dodati, to je jedan govor ljubavi, empatije, sporazumijevanja", odgovorio je Turudić. 

Incident u kojem su maskirani muškarci upali u prostorije kotara na Blatinama i otjerala članove KUD- a iz Novog Sada rezultirao je privođenjem tri osobe od 59, 54 i 43 osobe među kojima je i jedan dugogodišnji član navijačke skupine Torcida. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 27
UŽAS U TUZLI: Još jedan čovjek umro u bolnici, broj žrtava u požaru Doma popeo se na 12
STRAVIČNI PRIZORI

UŽAS U TUZLI: Još jedan čovjek umro u bolnici, broj žrtava u požaru Doma popeo se na 12

Požar je izbio u utorak navečer u Domu umirovljenika u Tuzli. Poginulo je najmanje 12 ljudi, a 37 ih je teže i lakše ozlijeđeno. Mjesecima se upozoravalo na loše stanje u Domu
Ispovijest napadnutih srpskih kulturnjaka: Bilo nas je strah tih ljudi u crnom, dobacivali su nam
SKANDAL U SPLITU

Ispovijest napadnutih srpskih kulturnjaka: Bilo nas je strah tih ljudi u crnom, dobacivali su nam

Ovo u Splitu je eklatantan primjer fašizacije Hrvatske u kojoj  se premijer i predsjednik Sabora prave kao da ništa vide i dopuštaju ne relativizaciju, već negiranje genocida, kaže prof. Nebojša Blanuša o nasilju u Splitu
Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod
SPROVOD U ČETVRTAK

Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod

Obitelj je posebno naglasila da ne želi navijačke zastave, bengalske baklje ni obilježja udruga ili navijačkih skupina poput BBB-a, Torcide, Armade, Tigrova, HOS-a, Paukova ili Gromova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025