Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić stigao je ujutro u Split zbog koordinacije oko procesuiranja ljudi uhićenih i osumnjičenih nakon nasilnog prekidanja događaja u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u ponedjeljak navečer, piše N1.

Splitska policija objavila jučer da su uhitili jednog čovjeka, a u službenim prostorijama još je dvoje ljudi koje povezuju s time.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić stigao u Split zbog napada na srpske folkloraše | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Podsjetimo, u ponedjeljak navečer pedesetak maskiranih muškaraca prekinulo je kulturno-umjetnički program u sklopu manifestacije Dani srpske kulture.