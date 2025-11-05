Splitska policija objavila jučer da su uhitili jednog čovjeka, a u službenim prostorijama još je dvoje ljudi koje povezuju s time
ŠEF DORH-A
Turudić stigao u Split zbog napada na srpske folkloraše
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić stigao je ujutro u Split zbog koordinacije oko procesuiranja ljudi uhićenih i osumnjičenih nakon nasilnog prekidanja događaja u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u ponedjeljak navečer, piše N1.
Splitska policija objavila jučer da su uhitili jednog čovjeka, a u službenim prostorijama još je dvoje ljudi koje povezuju s time.
Podsjetimo, u ponedjeljak navečer pedesetak maskiranih muškaraca prekinulo je kulturno-umjetnički program u sklopu manifestacije Dani srpske kulture.
