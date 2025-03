Turudić: 'Uhićenje sudaca je reputacijska šteta za sustav'

Kod gospodina Dabre je bio problem to što se trebalo analizirati oko 29.000 videozapisa iz njegovog mobitela. To je posao koji ne radi državno odvjetništvo, nego policija, rekao je za Dnevnik HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Na pitanje zbog čega se čekalo mjesec dana, odgovara kako, da bi se nekog procesuiralo i donijelo rješenje o istraživanju, se moraju obaviti predradnje.

- Policija ga je napravila jako brzo, ali 29.000 je 29.000. Trebalo je to napraviti, oni su radili u tri smjene i uspjeli su to učiniti. Trebalo je napraviti niz vještačenja. Kad je situacija bila zrela, kao i u svakom drugom predmetu, krenulo se dalje - pojasnio je Turudić.

Na pitanje je li Dabro dobio ipak u tih mjesec dana prostora da sa svjedocima potencijalno iskomunicira sve što je potrebno, odgovara kako je to moguće, ali presumira se da nije ni na koga utjecao.

- Barem mi to ne znamo - dodao je.

Na optužbe da na taj način ruši Vladu, kazao je kako je to "tragikomično".

- S jedne strane me optužuju da sam HDZ-ov igrač, HDZ-ov dečko, a taj navodni HDZ-ov dečko ruši HDZ-ovu vladu. Mislim da ta matematika baš i nije pametna - odgovorio je.

SDP je pokrenuo inicijativu za Turudićevim razrješenjem. On komentira kako je to "politička inicijativa s političkim uzrocima i s političkim ciljevima".

- Ona je pravno vrlo neutemeljena. Svaka politička stranka, svaki saborski zastupnik ima pravo biti nezadovoljan sa mnom i mojim radom. Međutim, ne može i ne smije u konkretnom predmetu sugerirati moju smjenu. Naime, bilo je procesuiranje saborske zastupnice, predsjednik SDP-a je isti dan održao konferenciju i rekao da će tražiti moju smjenu. Nakon toga je bilo procesuiranje varaždinskog gradonačelnika, to je sve ponovio i još je rekao da zna da je sljedeći Sisak, znači da prati moje kretnje - kazao je.

Ovih dana je također u fokusu i glavna europska tužiteljica, Laura Kövesi, ponovno dovodi u pitanje njegovu nadležnost za slučajeve koji su negdje između USKOK-a i EPPO-a. Kaže kako Hrvatska treba mijenjati zakon.

- Naravno da ne treba to učiniti. Ako želi mijenjati, onda treba promijeniti Uredbu - naglasio je.

- Ako bi se izmijenila Uredba, ako bi bilo ovlašteno na neko drugo tijelo, mi smo se obvezali Uredbu poštivati. Gospođa Kövesi najprije govori da mi moramo naše stvari riješiti u četiri oka, ja ne vidim nijedan otvoren problem, ona je sama rekla da nema problema, da bi nakon toga od sat vremena 70% vremena potrošila pričajući o meni javno iznoseći sve stvari, kazao je Turudić.

Komentirao je i sastanak s Kövesi.

- Čini mi se da je taj sastanak u četiri oka već predodređen kako će se završiti, dodao je.

Kaže kako ga je prošli tjedan pozvala u Luksemburg, no dodaje kako će je sutra on pozvati u Šibenik gdje će se održati Dan državnog odvjetništva.

- Pozvat ćemo tamo i kolegicu Laptoš i sve delegirane europske tužitelje, rekao je.

- Moramo znati da po slovu Uredbe o pojačanoj suradnji su delegirani europski tužitelji dio hrvatskog tužiteljstva, dio DORH-a, još specijalnije, dio USKOK-a. Mi plaćamo službenike, namještenike, troškove vještačenja, troškove svjedočenja, sve troškove osim plaća, Hrvatska plaća, osim plaća delegiranih europskih tužitelja, pojašnjava.

- Bilo mi je ponuđeno da dođem tamo u trećem mjesecu, to je malo prebrzo, a ovo je kraj petog mjeseca pa mogu gospođi Kövesi pokazati zidove Šibenika, da se malo i neformalno podružimo - dodaje Turudić.

Na pitanje što će biti s Vjerom Andrijić, odgovara kako je pročitao u dnevnim novinama zapanjujuće stvari.

- Baš malo toga me može zapanjiti, ali ovo me je zapanjilo. Novinar je napisao da se istražuju smrti fratara u Širokom Brijegu. Nisu to bile smrti, ne ispituje se je li su oni umirali od srčanih ili bubrežnih problema, nego su to bili grozomorni ratni zločini. Ubijeni su ljudi od 80 godina koji su bili nepokretni. I to nakon predaje. Sam onaj komesar koji je sastavio izvješće nikada nije spominjao oružje. Gospođa Vjera Andrijić je gostovala u jednoj TV emisiji i tamo je iznijela svoja saznanja da je vidjela fratre s mitraljezima. I mi smo naložili da se ona ispita i da kaže što zna o tome. Ona je dala svoj iskaz, o sadržaju ne mogu govoriti. Nećemo stati dok se ne istraži posljednji živi eventualni počinitelj ratnih zločina. Bio on ustaša, partizan, četnik, domobran. Nećemo paziti niti na nacionalnost niti na pripadnost vojsci. Sad ćemo od BiH tražiti izvješće, imaju li oni možda kakvo saznanje i dokaze koje bi nam mogli ustupiti. A ja se nadam da ću sljedeći tjedan otići u Split pa ćemo to još malo produbiti - kazao je.

Potvrđena je optužnica u slučaju Dragana Kovačevića.

- Ja sam svjedok u tom predmetu, ako budem pozvan kao svjedok, govorit ću samo istinu, kazao je.

Komentirao je i kako je uhićenje sutkinje Općinskog radnog suda u Zagrebu reputacijska šteta za cijeli pravosudni sustav.

- Nije dobro kada je uhićen sudac, zamjenik ili državni odvjetnik. Nažalost, toga ima i toga će uvijek biti. Bitno je da ta brojka bude što je moguće manja - zaključio je.