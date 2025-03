Habijan: Izjava Siniše Hajdaša Dončića o Turudićevu opozivu je skandalozna i neprimjerena

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan ocijenio je izjavu čelnika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića o pokretanju opoziva glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića skandaloznom, dodavši da su takve izjave neprimjerene u uređenoj demokratskoj državi.

- Samo zato što je pokrenuta istraga ili je uhićen netko tko je pripadnik vaše stranke ili vaše opcije - da tražite njegov opoziv, to je doista jako zabrinjavajuće. Pogotovo za jednu stranku ili osobu koja vodi tu stranku i koja želi biti premijer - izjavio je ministar Habijan u Varaždinu odgovarajući na pitanja novinara nakon promocije 6. humanitarne utrke grada anđela.

Ministar je najoštrije osudio izjavu Hajdaša Dončića te je dao punu podršku neovisnim i samostalnim institucijama. "Nadam se da institucije neće podleći pritiscima jer ovo je svojevrsni pritisak", ocijenio je ministar.

Ponovio je da je izjava čelnika SDP-a skandalozna, ali i da pokazuje njegovo neznanje o funkcioniranju sustava i hrvatskih zakona.

- Hrvatski sabor nije nadležan za pokretanje opoziva, to je jedino hrvatska Vlada, bez obzira na to što glavnog državnog odvjetnika bira većina u Hrvatskom saboru. To samo pokazuje koliko osoba koja želi biti premijer zapravo ne poznaje osnovne propise Republike Hrvatske - zaključio je Habijan.

Na pitanje da prokomentira odluku SDP-a i Možemo o tome da zajedno kreću na izbore u pojedinim sredinama, Habijan je kratko poručio: "Sretno".

Prvi čovjek pravosuđa komentirao je i slučaj 101-godišnje partizanka Vjere Andrijić koja je ispitana u državnom odvjetništvu zbog ratnih zločina u Širokom Brijegu.

- Ona je saslušana u svojstvu građana, to je nešto što je uobičajeno. Nije u nikakvom drugom svojstvu saslušana. Svi znamo da određeni zločini ne zastarijevaju i neovisno tko ih je počinio, mislim da treba sankcionirati. Prema tome, odmak vremena ili godine, nisu nikakva zapreka - ustvrdio je.