Turudićev sin je direktor u firmi ukrajinskog milijardera skupa s bivšim nogometašem Pirićem

Odluka HANFA-e da društvu White Tech iz Zagreba izda odobrenje za rad kao pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom nije samo regulatorna vijest iz financijskog sektora. Riječ je o potezu koji otvara puno širu priču, onu o Ivici Piriću, bivšem nogometašu i počasnom konzulu Ukrajine, te Volodimiru Nosovu, ukrajinskom kripto milijarderu čije se bogatstvo procjenjuje na čak 15 milijardi eura. Njih dvojica danas su poslovni partneri, a Hrvatska je postala jedna od ključnih točaka širenja WhiteBIT grupe prema Europskoj uniji. White Tech, tvrtku osnovanu 2023. godine, zajedno su pokrenuli upravo Nosov i Pirić. Sada je ta tvrtka postala tek druga u Hrvatskoj koja je od HANFA-e dobila punu licencu za pružanje usluga vezanih uz kriptoimovinu, čime ulazi u strogo regulirani financijski sustav pod nadzorom države.

To znači da White Tech može pružati usluge razmjene kriptovaluta za novac, razmjenu jedne kriptoimovine za drugu, prijenos kriptoimovine u ime klijenata te skrbništvo i upravljanje digitalnom imovinom.

No iza ove poslovne priče stoji daleko zanimljivija mreža odnosa. Vlasnici društva su Ivica Pirić, počasni konzul Ukrajine u Hrvatskoj i bivši nogometaš te Volodimir Nosov, ukrajinski milijarder, a jedan od direktora je Ivan Turudić, sin glavnog državnog odvjetnika, Ivana Turudića. On se White Techu pridružio sredinom prošle godine, dok je drugi direktor poljski državljanin Kyrylo Sierikov. Turudić mlađi iza sebe ima međunarodno obrazovanje, studirao je u SAD-u, na Whartonu, gdje je uz akademski dio bio aktivan i u studentskoj teniskoj ligi. Nakon povratka u Hrvatsku postupno ulazi u poslovni sektor, ponajviše kroz manje i srednje privatne tvrtke. Danas je aktivan i u tvrtki Desol, koju vodi sa sestrom Nikolinom Marijom Turudić.

Ivica Pirić široj javnosti poznat je kao bivši nogometaš Hajduka, Zagreba i ukrajinskog Arsenala iz Kijeva. Upravo je kroz godine provedene u Ukrajini izgradio snažne političke i poslovne veze koje su ga kasnije dovele do diplomatskih i investicijskih poslova. Počasni je konzul Ukrajine u Hrvatskoj sa sjedištem u Splitu već deset godina, nakon što je organizirao humanitarne akcije za djecu iz ratom pogođenih područja istočne Ukrajine. Iste godine preuzima i funkciju predsjednika Ukrajinske gospodarske komore u Hrvatskoj.

- Pirić je otvorio Vladi kanale u Ukrajini. A sada i u Kazahstanu- kaže nam sugovornik iz energetskih krugova.

Kasnije postaje predsjednik i suvlasnik FC Arsenal Kyiv, a zatim širi djelovanje na Kazahstan gdje preuzima vodstvo nogometnog kluba FC Caspiy te postaje službeni predstavnik državne investicijske agencije Kazakh Invest u Hrvatskoj.

Danas se Pirić pojavljuje kao jedan od ključnih posrednika između Hrvatske, Ukrajine i Kazahstana, u sportu, energetici i velikim investicijskim projektima.

On je, prema riječima naših sugovornika, otvorio snažne kanale suradnje prema Kazahstanu te se smatra čovjekom od velikog povjerenja premijera Andreja Plenkovića. Upravo je Hrvatska prije malo više od sva tjedna u Astani prvi put potpisala veliki energetski ugovor s Kazahstanom o istraživanju i proizvodnji nafte i plina u bloku Shygys, čime je službeno ušla na kazahstansko energetsko tržište i započela suradnju s naftnim divom KazMunayGazom.

O suradnji na ovom projektu pregovaralo se oko godinu dana, a delegacija koja išla u Kazahstan posebno se zahvalila Ivici Piriću, aktualnom savjetniku Veleposlanstva Kazahstana u Zagrebu za gospodarska, sportska i kulturna pitanja, na uloženom trudu da se posao uspješno privede kraju.

U cijeloj priči oko White Techa posebno mjesto zauzima Volodimir Nosov.

On, pak, nije klasični tehnološki poduzetnik. Karijeru je počeo u prodaji i distribuciji, a 2018. osniva WhiteBIT, danas jednu od najvećih europskih kripto mjenjačnica.

Prema podacima same kompanije, WhiteBIT posluje u više od 150 država, ima više od 35 milijuna korisnika i dnevni promet koji doseže oko 2,5 milijardi dolara. Partneri su im Juventus, ukrajinska nogometna reprezentacija, FACEIT i Visa, a WhiteBIT je postao ozbiljan globalni igrač u industriji digitalne imovine.

Nosovljevo bogatstvo procjenjuje se na oko 15 milijardi eura, čime spada među najbogatije ljude istočne Europe i najutjecajnije ljude europske kripto scene. Nakon ruske invazije na Ukrajinu, WhiteBIT je blokirao ruske račune, ukinuo trgovanje u rubljima i aktivno financirao pomoć Ukrajini. Sam Nosov tvrdi da je za humanitarne i vojne projekte donirao više od 11 milijuna dolara, zbog čega je u Rusiji njegova kompanija proglašena „nepoželjnom organizacijom“.

Upravo preko Ivice Pirića Nosov sada ozbiljno ulazi u Hrvatsku.

White Tech nije samo lokalna podružnica, prema riječima samog Pirića, sada će „sve poslovanje White Techa ići preko Hrvatske“, što znači i otvaranje velikog broja novih radnih mjesta.

No još zanimljivija je njegova druga poruka.

- Ishođenje licence omogućit će sponzoriranje sportskih klubova, prije svega nogometnih- rekao je Pirić nakon odluke HANFA-e. Na pitanje o kojim klubovima govori, nije želio otkrivati detalje, nego je kratko poručio: „Hajduk živi vječno.“

Ta rečenica odmah je otvorila nagađanja o mogućem ulasku WhiteBIT-a u hrvatski nogomet, posebno u kontekstu HNK Hajduk Split, kluba s kojim Pirić ima snažnu osobnu i profesionalnu povezanost.