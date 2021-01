Zagorski župan Željko Kolar za N1 je komentirao snimku razgovora Žarka Tušeka s Viktorom Šimunićem koju su prva objavila 24sata te je ispričao da on nije bio ni na kakvom sastanku sa Šimunićem.

POSLUŠAJTE EKSKLUZIVNU SNIMKU RAZGOVORA: Kako HDZ-ovci pokušavaju kupiti vijećnika

- Niti smo radili ikakve političke platforme, niti se dogovarali tko će zasjesti na koje mjesto u županiji i u parku prirode - ističe.

Govoreći o mogućim motivima sastanka na kojem se odvio sporni razgovor, Kolar je rekao da je u Krapinsko-zagorskoj županiji situacija sasvim drugačija od ostatka države.

- Ovdje je SDP daleko najjača stranka. Lista koju sam ja nosio je dobila natpolovičnu većinu i HDZ ovdje jednostavno nema snage da bi se suprotstavio SDP-u i s jedne strane je razumljivo da traži slamku spasa da bi bio relevantan faktor u županiji - kazao je Kolar.

Komentirao je i optužbe o političkom kadroviranju.

- Možda bi gospodin Tušek htio da je to tako, ali to nije tako. Od desetak pročelnika i pročelnica u KZŽ samo je jedna pročelnica članica SDP-a, toliko o političkom kadroviranju u Krapinsko-zagorskoj županiji. Da mi imamo rezultat i da nam to naši građani priznaju, govore rezultati na izborima - ističe.

Komentirajući cijeli slučaj rekao je:

- Ono što je gospodinu Tušeku normalno i ljudima s kojima on surađuje, meni to nije normalno. Gospodin Tušek nije moj problem, on je problem gospodina Plenkovića i HDZ-a - rekao je Kolar.