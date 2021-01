U novu aferu s nemoralnom ponudom za nezavisnog vijećnika u Oroslavju Viktora Šimunića upleteni su član predsjedništva HDZ-a Žarko Tušek te gradonačelnik Emil Gredičak. Podsjetimo, 24sata u posjedu je snimke na kojoj se može čuti sve što Tušek nudi Viktoru Šimuniću, nudi mu tajno financiranje kampanje kako bi na izborima odnio glasove SDP-u.

Oko cijele afere Tušek se u Saboru obratio novinarima.

- To nije točno, nisam pokušao kupiti nezavisnog vijećnika - kaže Tušek i nastavio:

- Bili smo zajedno na tom sastanku, ali prije toga Šimunića nikada nisam vidio. To je bio sastanak u privatnoj klijeti i očito je iniciran da bi me se diskreditiralo. Očito je sastanak bio organiziran s namjerom, a to se vidi i po tome što je o tom sastanku Šimunić obavijestio medije - nastavio je Tušek.

Tušek kaže kako je na sastanak pristao, jer su mu to sve izgledali kao prijatelji iz Oroslavja.

- Šimunić je o svemu obavijestio medije. Taj sastanak je bio opuštenog karaktera, pokušao sam otvoriti temu o razvoju Krapinsko-zagorske županije i kako sam spreman razgovarati sa svakim o mogućoj suradnji. Šimunić je želio biti kandidat za župana - rekao je Tušek i dodao da je Šimunić inicirao sastanak.

Tušek je potvrdio kako je snimka koju je objavio 24sata autentična.

- Nisam mu nudio financiranje plakata. Naravno da se razgovara o podjeli nekih dužnosti ako dođemo u tu poziciju da formiramo političku vlast u županiji. Jasno sam naznačio da karikiram - kazao je Tušek, te opet ponovio da je Šimunićev samo želio njega diskreditirati.

Tvrdi da je sastanak trebao imati sasvim drugi kontekst.

- Ja sam na toj snimci jasno dao do znanja da ne nudimo političku trgovinu. Ja nisam rekao da bi mu financirao nego da sam mu spreman logistički pomoći, naći sponzore. Ali dao sam mu do znanja da i sam traži partnere - nastavio je Tušek.

Tušek je rekao da se čuo s Plenkovićem.

- Žao mu je da sam se našao u kontekstu razgovora s takvom osobom kojoj je bio cilj da me se diskreditira - kaže Tušek i kazao da nije s Plenkovićem razgovarao o tome da se povuče.

- Pokušao sam mu ljudski objasniti kontekst, da nismo bili motivirani nečasnim radnjama - kaže.

Tušek je unatoč tomu što je priznao da je snimka autentična uvjeren da nije kriv.

- Ne bojim se istrage, postoji kaznena odgovornost onoga koji je neovlašteno snimao razgovor - kazao je Tušek.

Na pitanje je li ga sram, odgovorio je kako ga nije sram ničega te mu je jedino žao njegove obitelji.