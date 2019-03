Tusk tvrdi: EU je spremna na "dugu" odgodu Brexita

Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk pozvao je u četvrtak države članice EU-a da podrže "dugu" odgodu Brexita, predviđenog za 29. ožujka, ako Ujedinjeno Kraljevstvo to zatraži, pod uvjetom da London promijeni "strategiju".

"Tijekom konzultacija za europski summit, savjetovat ću 27 država članica EU-a da budu spremne da pristanu na dugu odgodu ako Ujedinjeno Kraljevstvo pristane preispitati svoju strategiju za Brexit i uspije postići konsenzus o njoj", objavio je Tusk na Twitteru.

Tusk je to objavio nekoliko sati prije novog glasanja u britanskom parlamentu o odgodi Brexita i tjedan dana prije summita EU-a 21. i 22. ožujka kojim će dominirati to pitanje.

Jedan europski dužnosnik kazao je da Tusk na umu ima odgodu od najmanje godine dana.

Britanski zastupnici u srijedu su glasali protiv Brexita bez sporazuma, nakon što su sporazum o razdruživanju dogovoren s Bruxellesom u utorak drugi put odbacili.

Glavni europski pregovarač Michel Barnier pozvao je u srijedu London da se jasno izjasni kakvu vrstu odnosa želi s EU-om nakon Brexita.

Europski čelnici žele potaknuti britansku vladu da promijeni svoj model Brexita i podrži blaži razvod koji bi zemlji omogućio da, primjerice, ostane u carinskoj uniji s EU-om.

Ako britanski zastupnici odluče zatražiti odgodu Brexita, premijerka Theresa May poslat će pismo Donaldu Tusku u kojem će objasniti zašto to želi i kako dugo, objavila je u četvrtak britanska vlada.

Britanija bi tijekom te odgode ostala punopravna članica EU-a.

"Premda članak 50. ne navodi kako bi bilo koja strana trebala zatražiti produljenje, vlada vjeruje da bi bilo primjereno da premijerka napiše pismo predsjedniku Europskog vijeća Donaldu Tusku u kojem bi navela zašto Ujedinjeno Kraljevstvo traži produljenje i kako dugo", navodi se u priopćenju.

Analitičari smatraju da premijerka May želi iskoristiti mogućnost duge odgode Brexita kako bi izvršila pritisak na britanske zastupnike da podrže njezin sporazum o Brexitu, o kojem se pregovaralo dvije i pol godine.

No za sada nema naznaka da je došlo do velikog zaokreta među zastupnicima koji podržavaju Brexit, a koji su do sada blokirali sporazum.

Andrew Bridgen, euroskeptični zastupnik Konzervativne stranke, optužio je premijerku da provodi "politiku spaljene zemlje" kojom je uništila sve druge opcije za Brexit kako bi zastupnicima ostao samo izbor između njezinog sporazuma i odgode od godinu dana ili više.

May se nada da će na svoju stranu privoljeti sjevernoirsku Demokratsku unionističku stranku (DUP), koja pruža potporu njezinoj manjinskoj vladi u parlamentu, a koja je do sada bila protiv njezinog plana.

Čelnica DUP-a Arlene Foster kazala je da stranka radi s vladom na tome da se pronađe rješenje za izlazak iz EU-a sa sporazumom.

Glasanje britanskog parlamenta u četvrtak moglo bi odgoditi Brexit najmanje do kraja lipnja, a May bi idući tjedan mogla treći put pokušati progurati sporazum o Brexitu u parlamentu.

Zastupnica Europskog parlamenta Danuta Hubner, zadužena za Brexit, kazala je da će Britanija vjerojatno dobiti odobrenje EU-a za odgodu Brexita ako ga zatraži, ali i naglasila da Unija neće promijeniti dogovoreni sporazum o razdruživanju.

Visoki dužnosnik britanske Laburističke stranke rekao je da će stranka podržati ograničenu odgodu Brexita kako bi se postigao kompromis koji bi parlament mogao podržati.