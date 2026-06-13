Tužan kraj potrage: Ronioci iz Drave izvukli tijelo mladića...

Mlađa muška osoba nestala je u subotu oko podneva tijekom kupanja u starom koritu rijeke Drave između Pušćina i Gornjeg Hrašćana. Odmah je pokrenuta velika potraga, sve nadležne službe upućene su na teren...

Kako je objavio Međimurski.hr, u 14.20 sati ronioci JVP-a Čakovec pronašli su tijelo mlađe muške osobe u rijeci Dravi između Pušćina i Gornjeg Hrašćana.

Više detalja bit će poznato nakon završetka policijskog očevida.

