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TRAGEDIJA U MEĐIMURJU

Tužan kraj potrage: Ronioci iz Drave izvukli tijelo mladića...

Piše 24sata,
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Tužan kraj potrage: Ronioci iz Drave izvukli tijelo mladića...
Foto: PU sisačko-moslavačka (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Mlađi muškarac nestao je u subotu oko podneva tijekom kupanja u starom koritu rijeke Drave između  Pušćina i Gornjeg Hrašćana. Odmah je pokrenuta velika potraga, sve nadležne službe upućene su na teren...

Mlađa muška osoba nestala je u subotu oko podneva tijekom kupanja u starom koritu rijeke Drave između  Pušćina i Gornjeg Hrašćana. Odmah je pokrenuta velika potraga, sve nadležne službe upućene su na teren...

Kako je objavio Međimurski.hr, u 14.20 sati ronioci JVP-a Čakovec pronašli su tijelo mlađe muške osobe u rijeci Dravi između Pušćina i Gornjeg Hrašćana.

Više detalja bit će poznato nakon završetka policijskog očevida.
 

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