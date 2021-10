Miguel Olaya (60) tužit će tvrtku American Airlines koja je zagubila tijelo njegove žene poslano 1. travnja zrakoplovom iz New Yorka u Ekvador gdje je treblo biti pokopano. Olaya je tijelo supruge čekao u ekvadorskoj zračnoj luci kada su mu iz te kompanije kazali kako ne znaju gdje je ono završilo.

- Mome su klijentu iz Americana davali proturječne podatke. Prvo su kazali da ne znaju gdje je tijelo. Potom da je ono možda završilo u Miamiju i naposljetku da je u Gvatemali - kazao je Olayaev odvjetnik. Kompanija je tijelo greškom umjesto u ekvadorski Guayaquil, poslala u Gvatemala City. Olaya tako ženine ostatke nije mogao zaprimiti sve do 4. travnja. Olaya će tužiti i jedno njujorško pogrebno poduzeće za koje tvrdi da tijelo nije dobro balzamiralo.

Glasnogovornik American Airlinesa kaže kako je to prva takva greška u posljednjih 18 godina. Olayaeva supruga umrla je 28.ožujka u 57. godini života od raka zdjelice.