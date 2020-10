Tehničaru Hitne u Zagrebu su prijetili smrću jer je Arapin, na presudu čeka već osam godina

Mohamed Salameh svog je poslodavca, Hitnu pomoć, tužio u dva navrata zbog uznemiravanja na temelju rase na radnom mjestu. Prvu tužbu, onu iz 2011., dobio je. Rješenje druge još se čeka

<p>Ustavni sud odlučio je da država mora isplatiti 17.600 kuna odštete medicinskom tehničaru <strong>Mohamedu Salamehu</strong> jer mu je Općinski radni sud u Zagrebu povrijedio ustavno pravo na suđenje u razumnom roku.</p><p>Salameh je 13. srpnja 2012. godine pokrenuo tužbu protiv poslodavca - Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba i, kao drugog tuženog, Grada Zagreba. Tražio je da mu se zaštiti dostojanstvo te da mu se isplati naknada štete zbog pretrpljenog uznemiravanja, kao i razlika plaće. </p><p>Potom je 10. ožujka ove godine podnio ustavnu tužbu u kojoj je istaknuo povredu ustavnog prava na donošenje odluke u razumnom roku, zajamčenog člankom 29., stavkom 1. Ustava, u parničnom postupku na Općinskom sudu. </p><p>Prvu parnicu pokrenuo je zbog brutalnog uznemiravanja na poslu. U radnom ormariću je u studenom i prosincu 2011. godine pronašao tri prijeteće poruke.</p><p>Sadržaji dviju poruka "Smrdljivi Arape, uzimaš našoj djeci kruh iz usta. Istrijebit ćemo vas sve. Nestani iz ove kuće ili ćeš požaliti" te "Smrdljivi Arape, nestani iz ove firme ili će te progutati noć" imali su i treći nastavak. Na jednom listu bila su nacrtana vješala, a na drugom krvavi nož, a ispod obje je slike pisalo "Biraj!", pisao je Jutarnji list.</p><p>Poruke su ga duboko uznemirile te je od poslodavca zatražio zaštitu i uvjete bez maltretiranja. Ipak, nije poznato što je s tim bilo, ali u prosincu 2011. je naposljetku protiv Hitne pomoći podnio tužbu protiv diskriminacije. Pola godine od podizanja tužbe, u lipnju 2012. godine, ponovno je pronašao poruku s natpisom "Smrdljivi Arape, bliži ti se kraj", pa je u srpnju iste godine pokrenuo i drugi postupak protiv poslodavca. </p><p>Salameh je porijeklom Jordanac, no u Hrvatskoj radi od 1997. godine. Prijeteće poruke su na njega imale ogroman negativni psihološki efekt, a nakon toga mu je dijagnosticiran PTSP i depresija što je na sudu dokazao opsežnom dokumentacijom.</p><p>Prvi postupak za diskriminaciju, onaj pokrenut u prosincu 2011., završio je u veljači prošle godine. Sutkinja Općinskog radnog suda u Zagrebu Jasna Galešić presudila je da zagrebački Zavod za hitnu medicinu i Grad Zagreb nisu Mohameda Salameha zaštitili od diskriminacije. Uz to, trebali su mu platiti odštetu od 50 tisuća kuna uvećanu za zatezne kamate, razliku plaće koja mu je umanjena zbog bolovanja u iznosu od 136.699 kuna, kao i sudske troškove od 57 i pol tisuća kuna.</p><p>Druga parnica još traje, zbog čega je Salameh i pokrenuo tužbu na Ustavnom sudu. Uz odštetu, donesen je i rok za završavanje druge parnice, koji je do sredine ožujka iduće godine.</p><p> </p>