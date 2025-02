Slučaj Dabro: Uhićen je, sam je ušetao u postaju u Vinkovcima

Josip Dabro je uhićen. Kako doznajemo, sam je ušao u policijsku postaju u Vinkovcima.

- Na temelju naloga Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku, policijski službenici su uhitili 42-godišnjaka, koji će biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske. Nakon toga će u suradnji s Državnim odvjetništvom biti priveden Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku na daljnje postupanje - priopćila je policija, koja sad ima 24 sata da ga preda ODO Osijek.

Da bi se to dogodilo, saborski zastupnici su jednoglasno, sa 107 glasova, odlučili kolegi Josipu Dabri skinuti imunitet kako bi se protiv njega vodio kazneni postupak jer je posjedovao automatsko oružje, koje civili ne smiju imati, i jer je navodno davao maloljetniku oružje i bombu.

Čak je i Dabro glasao za to da se protiv njega vodi postupak, što su iz Domovinskog pokreta nazvali hrabrošću. Pitanje je je li to hrabrost nakon što je cijela Hrvatska vidjela bivšeg ministra kako u mraku puca pištoljem kroz prozor auta, kako puca iz automatskog oružja u polju i daje djetetu airsoft bombu. S 99 glasova za i 7 protiv, mahom zastupnika iz Domovinskog pokreta, zastupnici su odlučili skinuti Dabri imunitet i kad je riječ o traženju istražnog zatvora.

- Ubojice sjede po kafićima, a oni dolaze po mene. Nek' dođu, i u zatvor ću otići sa smiješkom. Ako su me trebali privesti, zašto to nisu učinili prije 40 dana? Ne bih imao ništa protiv. Čuo sam i da spavam sa svjedokinjom (suprugom). Uvijek sam se borio, nije me strah - rekao je Dabro i dodao:

- Ne dam svoj mandat, reći ću istražnom sucu da mi odredi maksimalni istražni zatvor.

Taj smješak u Saboru se brzo istopio kako se ekran s glasovima zastupnika zazelenio, a o tome ide li u istražni zatvor odlučuje ili Županijski sud u Vukovaru ili Osijeku. Po sili zakona trebao bi onaj u Vukovaru, jer je kaznena djela koja mu stavljaju na teret navodno počinio u Otoku, gdje i živi. Međutim, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić već je cijelu istragu prebacio na Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku, pa bi tamo mogli prebaciti i sudski proces. Kad je riječ o trajanju istražnog zatvor, prvi put mu sudac može odrediti maksimalno 30 dana, i na manje od toga obično se ni ne određuje. No ako DORH završi svoj posao prije isteka tih 30 dana, može i izaći prije.

Stisnite crveni gumb

- Ja sam sportaš, ja to mogu izdržati na jednoj nozi - rekao je Dabro prije rasprave o skidanju imuniteta, koja je bila žustra.

- Dragi građani i građanke, Plenković vas je doveo u situaciju da zakoni o kojima ćemo raspravljati, primjerice Zakon o socijalnoj skrbi, ovisi o tome hoće li zastupnik ići u zatvor ili ne. Stabilnost većine ovisi o nestabilnosti Josipa Dabre. Da kolege iz Domovinskog pokreta zaista vjeruju da Dabri netko pakira, ne bi danas bili ovdje, držali kvorum - rekla je Sandra Benčić.

Stipo Mlinarić Ćipe obrušio se na Ivana Turudića.

- Da imate imalo hrabrosti, stisnuli biste crveni gumb i završili samovolju glavnog državnog odvjetništva Ivana Turudića, koji se igra političara - rekao je.

Benčić mu je uzvratila:

- Pa upravo vi držite Ivana Turudića. Vi držite ljestve HDZ-u jer vam treba ta fotelja u kojoj sjedite i sve druge fotelje na koje računate. Izađite, raskinite koaliciju - rekla mu je.

Most je trebao glasati za skidanje imuniteta, ali se na kraju, nakon stanke, u sabornici nisu pojavili ni Možemo!, ni Most, ni Dalija Orešković, ni Centar. Nisu htjeli držati kvorum vladajućima.

- Danas vidimo da većine nema. Gdje je Ivan Penava? Jasno je da je vladajuća većina pukla i tražim stanku da vidimo što dalje - rekao je Nikola Grmoja.

Marijana Puljak upozorila je Domovinski pokret da su imali mogućnost biti hrabri i darovala je Dabri knjigu "Zbogom oružje" Ernesta Hemingwaya. No on je knjigu vratio jer ju je "izdala Matica srpska".

- Vratio ju je kad je uočio da je izdavač Matica srpska, rekavši da ne zna čitati srpski. Valjda sam trebala pjevati knjigu jer srpske pjesme razumijete, pjevanje Vam ide, ali čitanje Vam ne ide - odgovorila mu je Puljak.

Podsjetimo, Dabro je rođen u Beogradu, a diplomu kineziologa stekao je u Travniku, pa nije moguće da ne zna srpski jezik.

Ima li većine u Saboru?

Nakon što su mu skinuli imunitet, Dabro je napustio Sabor i rekao da se vraća kući u Slavoniju.

- Poruka za Marija Radića? Nemam poruku za neljude - rekao je.

Siniša Hajdaš Dončić ranije je pozvao Domovinski pokret da objavi kraj koalicije "ako žele nešto promijeniti".

- Što se tiče gospodina Hajdaša Dončića, on je imao priliku glasati, makar ostati suzdržan. Razumijem koalicijske partnere, ali oporbu ne. Ako ste oporba, onda želite doći na vlast. Mi smo danas bili protiv, a oporba, ako je oporba, onda i ona mora biti protiv - rekao je Dabro.

Na opasku da je i HDZ, njihov koalicijski partner, glasao za njegov zatvor, kaže:

- Koalicijski partner radi svoj dio posla. Oporbu ne razumijem. Ja razumijem vlast da se čuva, bili smo u ovoj točki protiv, a oporba treba isto tako biti protiv - rekao je i dodao da je cijela ova stvar ojačala Domovinski pokret.

Razgovarao je i s premijerom Plenkovićem.

- Neka vam on kaže što je rekao - zaključio je Dabro.

Premijer Plenković rekao je da je ovo Dabrina osobna stvar.

- On problem mora riješiti, za njega ga ne može riješiti ni DP, ni HDZ, ni Vlada. To je situacija vezana za njegovu osobnu odgovornost. Imao je dva izbora, da kaže: ‘Dragi prijatelji, stranački kolege, ja imam problem. Maknut ću se korak nazad i riješiti problem. Kad ga riješim, vratit ću se vama da dalje nastavim posao’. On odabire biti tu, i time što odabire biti tu i koristiti svoje pravo, želi biti zastupnik. Tim mandatom može se upravljati kako on smatra da želi. Dosad je odabirao ostati u Saboru, to što je stjecajem okolnosti postao 76.; takva situacija nije bila u kolovozu, nastala je zbog rascjepa u DP-u, postao je jako relevantan za špekuliranje ima li većine ili ne. Moj dojam je da je ovo epizoda koja ima neugodan karakter u javnosti. Nama je ovo gore nego njemu - zaključio je. 