Tužitelji protiv Smiljane imaju pet svjedoka, obitelj i dalje šuti

Pripremno ročište, koje je služilo za rješavanje svih tehničkih detalja prije početka suđenja Smiljani Srnec, vodio je sudac Tomislav Brđanović. On će i tijekom suđenja biti predsjednik sudskog vijeća.

Smiljana ovaj put nije plakala

Obrani je, kako je kratko rekao odvjetnik obrane Golubić, sve bilo sporno te su pokušavali osporavati i dokaze. O detaljima obrane i stanju Smiljane nije želio govoriti.- Početak glavne rasprave će biti 15. listopada u 9 sati kada će biti ispitana tri svjedoka, a 17. listopada će biti ispitana još 2 svjedoka. Za 18. i 21. listopada predviđeno je saslušanje vještaka koji su dali svoj nalaz i mišljenje - rekao je jučer Igor Pavlic, sudac i glasnogovornik Županijskog suda u Varaždinu.Suđenje bi trebalo biti javno, a tek kad glavna rasprava počne, stranke mogu predati zahtjev da ona bude tajna. Kako neslužbeno doznajemo, nijedna strana ne planira tražiti zabrane. Sud kaže da za sada ne mogu procijeniti koliko će sudski postupak trajati, jer Smiljana, koja se za sada brani šutnjom, u svakom trenutku može odlučiti iznijeti obranu.

Smiljana Srnec, koju terete da je ubila sestru Jasminu pa njezino tijelo držala 19 godina u škrinji, na Županijski sud u Varaždinu stigla je uzdignute glave. Stisnula je usne i zube te u lisicama prošetala 50-ak metara od zatvora do ulaza na sud.

Uveli su je na stražnji ulaz malo prije 9 sati, kad je bilo zakazano pripremno ročište za njezin predmet. Uz nju su cijelo vrijeme bile pravosudne policajke. Jedna ju je cijelo vrijeme držala za ruku, dok je druga držala korak uz njih s druge strane. Kad je ugledala novinare, nešto je promrmljala jednoj od policajki i nastavila hodati prema ulazu. Pravila se da nitko ne postoji i hladnog izraza lica ušla u zgradu. Ovog puta bila je druga po redu jer su pravosudni policajci ispred nje vodili muškarca kojem je također u 9 sati počinjalo ročište.

Smiljana se na ovom dolasku na sud puno bolje držala nego krajem kolovoza kad je ondje stigla uplakana. Tad je kroz suze okupljenima rekla da nije kriva dok je u rukama stiskala papirnatu maramicu. U oba slučaja nosila je jednaku plavu majicu s uzorkom.

U zgradi suda susrela se sa svojim odvjetnikom Krešimirom Golubićem, koji je na sud došao pola sata ranije. S obzirom na to da je pripremno ročište bilo zatvoreno za javnost, niti obrana, ni tužitelji, ni sud nisu smjeli iznositi detalje. Smiljana, koja se tijekom cijele istrage branila šutnjom, samo je ponovila da se ne osjeća krivom za ubojstvo.

Slučaj koji je šokirao cijeli svijet

Prema optužnici, Smiljana je sestru zatukla tijekom ljeta 2000. u obiteljskoj kući u Palovcu. Uzela je tupi predmet i udarila je najmanje pet puta po glavi. Lubanja joj je pukla na nekoliko mjesta nakon čega je Jasmina preminula. Istražitelji nisu uspjeli naći oružje, a kako trenutak ubojstva nitko nije vidio, zasad raspolažu samo indicijama. Leš je slučajno pronađen 16. veljače u škrinji s mesom i povrćem ispod stepenica za prvi kat. Na tijelu je bila navlaka posteljine, a glava je bila vezana crnom vrećom. Kako je pisao Jutarnji list, tijekom spremanja u škrinju Smiljana je koristila gumene rukavice. Komad se odlomio i ostao u zamrzivaču. Na njemu je bio otisak Smiljaninog prsta čije su tragove otkrili forenzičari Centra za forenzička ispitivanja i vještačenja Ivan Vučetić.

Mještani Palovca i dalje osjećaju nelagodu zbog tog slučaja. Svi su poznavali obje sestre i nije im bilo jasno kako je Jasmina odjednom nestala. Obitelj je tek nakon pet godina prijavila njezin nestanak. Smiljana je uvjeravala susjede, rođake i one koji su se zanimali za Jasminu, da se ona redovito javlja.

Tko je sudac Tomislav Brđanović?

Za suca Brđanovića, koji će morati raspetljati ovaj slučaj, kolege imaju samo riječi hvale. Svoju karijeru počeo je 1999. kao sudački vježbenik u Općinskom državnom odvjetništvu (ODO) u Ludbregu. Od 2002. do 2004. napredovao je do mjesta sudskog savjetnika da bi na tu funkciju prešao i na Županijski sud u Varaždinu.



Tijekom 2006. postaje sudac na Općinskom sudu u Novome Marofu, gdje ostaje do kraja 2008. Zatim prelazi na Općinski sud u Varaždinu, a 2016. ga imenuju županijskim sucem. Te godine predsjedao je vijećem koje je Elvisa Ademija i Ivana Časeka osudilo zbog teškog ubojstva Jožefa Matulina u Donjoj Dubravi. Prvom je dao 23, a drugom 17 godina zatvora. Da je sudio dobro potvrdio je i nakon žalbe Vrhovni sud, koji je dodao da je mogao biti i stroži. Oni su Elvisu kaznu podigli na 25 godina, a Ivanu na 20 godina zatvora.

Zadnju medijski popraćenu presudu donio je u ožujku, kad je Kseniju Topolovčan osudio na deset godina zatvora zbog ubojstva supruga Mirka. Šokirao je Kseniju, koja je plakala.