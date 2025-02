Tužiteljica zaprijetila šefu FBI-ja: 'Objavite sve o Epsteinu, ovi dokumenti nisu ono što tražimo'

Glavna američka tužiteljica Pam Bondi optužila je savezne istražitelje za uskraćivanje tisuća dokumenata vezanih uz istragu protiv seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina te je zatražila hitno objavljivanje svih informacija bez izostavljanja bilo kakvih podataka, piše BBC.

U javnom pismu upućenom direktoru FBI-ja Kashu Patelu, Bondi je izrazila zabrinutost zbog navodnog prikrivanja dokaza i zatražila istragu kako bi se utvrdilo tko je odgovoran za zataškavanje informacija.

Jeffrey Epstein appears in a photo taken for the NY Division of Criminal Justice Services' sex offender registry | Foto: Handout/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Unatoč mojim ponovljenim zahtjevima, FBI nikada nije otkrio postojanje ovih dokumenata, što ozbiljno dovodi u pitanje transparentnost istrage - napisala je Bondi.

Prvi set deklasificiranih dokumenata, objavljen u četvrtak, nije donio nova saznanja o Epsteinovim suradnicima, ali su uključivali evidenciju letova njegovog privatnog aviona te djelomično redigiranu listu kontakata. Bondi je naložila FBI-ju da preda sve dokumente do petka ujutro, neovisno o načinu na koji su pribavljeni.

Foto: Kevin Lamarque

Direktor FBI-ja Patel odgovorio je putem društvene mreže X, obećao punu transparentnost te naglasio da „neće biti zataškavanja ni nestalih dokumenata“.

- FBI ulazi u novo doba odgovornosti i pravednosti - izjavio je Patel.

Objava dokumenata izazvala je nezadovoljstvo među republikanskim zakonodavcima, uključujući zastupnicu Annu Paulinu Lunu, koja je izrazila razočaranje zbog ograničene količine informacija.

- Ovo nije ono što smo mi ili američki narod tražili - napisala je na platformi X.

Epstein, koji je uhićen u srpnju 2019. zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, preminuo je u zatvoru pod sumnjivim okolnostima, što je pokrenulo brojne teorije zavjere o njegovim političkim i društvenim vezama. Njegova bliska suradnica, Ghislaine Maxwell, 2022. godine osuđena je na dugogodišnju zatvorsku kaznu zbog sudjelovanja u njegovim zločinima.

Republikanski zastupnici i konzervativni komentatori sada traže objavu kompletne "Epsteinove liste" – dokumenta za kojeg se vjeruje da sadržava imena moćnih pojedinaca povezanih s Epsteinom.

Bijela kuća je u četvrtak dostavila 200 dokumenata konzervativnim medijskim osobama, ali su oni izrazili nezadovoljstvo zbog manjka konkretnih otkrića.