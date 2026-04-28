Tužna ispovijest majke umrlog Mirze u Zadru: 'Više mi nikad neće reći: Gdje si mi, majčice?'

Jedanaest je dana prošlo otkad je moj sin Mirza umro, tijelo je dovezeno iz Zadra u Sarajevo, ali nama se službeno još nitko nije obratio. Mi papir, smrtovnicu, nalaz obdukcije, nemamo. Službeno nam se nije obratio nitko, rekla je Aida Čengić (55), koja još ne zna kako i od čega je umro njezin 35-godišnji sin, koji je godinama živio na relaciji Sarajevo - Zadar.

Frizer po struci, konobar po životnom odabiru, našao je posao u okolici Zadra, gdje mu je pozlilo. Prijatelji su ga odvezli liječniku u Zadar, u zgradu Poliklinike, u kojoj je i Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije (ZHMZŽ), umjesto na Objedinjeni hitni bolnički prijem OB-a Zadar, koji se nalazi nekoliko stotina metara dalje.

Liječnik koji ga je primio u srednjim je dvadesetim godinama. Zaključio je u službenoj medicinskoj dokumentaciji kako Mirza Čengić ima povišeni tlak s uputom da se zove 194 ako mu se stanje pogorša. Što se i dogodilo samo 20 minuta nakon što je napustio medicinsku ustanovu, i to na putu prema Ražancu. Prijatelji su nazvali Hitnu pomoć, koja je došla u roku od deset minuta, ali unatoč naporima medicinskog tima, nakon sat vremena proglašena je - smrt.

- Doista, kao majci teško mi je pomiriti se da mi je umro sin. Njega više ne može vratiti nitko, ali me progoni misao da ga se ostavilo samo pola sata pod paskom liječnika možda bi bilo spasa. Nitko ne mora u 2026. umrijeti na ulici, i to nakon što je tražio liječničku pomoć. Da kao obitelj znamo da se učinilo sve, rekli bismo, neke stvari spriječiti ne možeš, ali ovo nam je teško shvatiti. Možda je struka trebala ozbiljnije pristupiti situaciji - govori Mirzina majka Aida.

Preživjeli su svi skupa i opsadu Sarajeva, u kojoj je Mirza završio i osnovnu i srednju frizersku školu, ali ga to nije zanimalo. Konobario je godinama po Sarajevu, a onda se našao na moru u Dalmaciji i tu htio ostati.

- Planinario je, ribolov je volio pa je često bio na moru ili u planini. Na Paklenici je bio mnogo puta, a mi smo se redovito čuli. Javljao mi je kad je nevrijeme, uvijek je bila poruka: 'Gdje si, majčice?'. Zadnje se čula sestra s njim, koja je planirala doći mu u goste za Prvi maj. No on se vratio kući prije toga i nikad se više nećemo vidjeti. Nismo mi još ni svjesni što se dogodilo, zapravo je ovo noćna mora za sve nas - govori žalosna majka Aida.

Čengići su ostali bez najstarijeg sina i žele sad upozoriti na to da sustav itekako treba biti bolji.

- Mi smo u Bosni i ovdje se pogreške događaju, ali, stvarno, ako se nešto ne zna, onda se zove stariji i iskusniji liječnik. Svi griješe, jasno mi je to, ali ovdje nisu napravljene osnovne pretrage, a to se vidi po napisanom. Nalazi su nam bitni, jednostavno istina se mora znati - zaključuje majka koja je Mirzu pokušavala uvjeriti da ostane živjeti u BiH, u rodnom gradu, ali on je izabrao Hrvatsku, u kojoj je i umro.

Ministarstvo zdravstva je izrazilo sućut i najavilo istragu cijeloga slučaja, ali bez nalaza obdukcijskog i toksikološkog nalaza, koji se još čekaju, nema odgovora što se točno i kako dogodilo.