Tužna priča obitelji iz Zagreba: Kupili stan, a onda ih izbacili

Tvrdili su da je čist i da nema nikakvih opterećenja. Prodavatelj je jamčio da prava na stan nema treća osoba, to jest nikakvih tereta na nekretnini. Kad smo se uselili, morali smo se uknjižiti i tada smo shvatili da je stan opterećen i da je pod hipotekom preko neke građevinske firme u Puli, rekla je za RTL peteročlana zagrebačka obitelj Mujkanović Krmelić koja je izbačena iz stana koji su uredno platili.

Obitelj je prodala stan koji su svi zajedno imali u Nehajskoj ulici preko agencije s kojom su onda i kupili stan u Samoboru. Sve se činilo u redu. Platili su gotovinom, tada nekih 115 tisuća maraka. Agenciji su još platili proviziju osam tisuća kuna. I agencija i prodavatelj jamčili su da je sa stanom sve u redu.

- U ugovoru točno stoji da, dok se ne upišemo, jamči se sve - priča Admir Mujkanović-Krmelić, a Snježana dodaje kako su odmah nazvali agenciju.

- Rekli su nam da se ne brinemo. Da je to jedna obična glupost koja će se riješiti i tako je to krenulo, godinu za godinom opterećenje. Odvjetnik nas je uvjeravao kako će to sve biti riješeno jer postoji još jedan stan u zgradi koji će se prodati i onda će se dug od okvirno 50 tisuća maraka vratiti toj firmi - objašnjava Snježana.

Jedanaest godina trajala je njihova borba, a promijenili su nekoliko odvjetnika. Kažu kako nikada nisu tužili agenciju jer ih je svaki odvjetnik uvjeravao da su zaštićeni te da nema šanse da idu van iz stana.

- Najgore je što smo im vjerovali da će se sve to uspjeti riješiti i da tu nema ničeg spornog - kaže Snježana.

Na cijelu zgradu, ne samo na njihov stan, sjela je poznata turistička agencija Uniline, tada tek tvrtka na začetku. Stanarima je ponudila da otkupe svoje stanove za nešto manji iznos od onog kojeg su već platili.

- Mi nismo imali mogućnost ponovno plaćati. A zašto bi ga i plaćali? Ako si platila stan i ako piše u ugovoru da je nekretnina čista zašto bi plaćala tako nešto? Ali to je naše pravosuđe - govori Admir.

No za njihov slučaj nije kriv Uniline koji se legalno upisao na cijelu nekretninu. Krivili su agenciju i prijašnjeg vlasnika koji im je garantirao da je stan bez tereta.

- Mi smo preko policije podnijeli prijavu, ali ga nikad nisu našli ni dobili poziv - kaže Snježana koja je sa svojom obitelji od izbacivanja podstanar.

- Bilo je jako ružno. Kao i sa svakom ovrhom. Dođe dvadeset specijalaca koji su svi u pancirkama i nije baš ugodno. Prva ovrha se odgodila i oni su se odmah povukli tako da djeca nisu puno od toga ni vidjeli. Nakon toga je došla socijalna služba koja nam je jasno istaknula da u slučaju da ne izađemo iz stana bit će nam oduzeta djeca koju će potom smjestiti u dom - kažu Snježana i Admir.

Život im je, kažu, doslovno krenuo nizbrdo. Snježana se razboljela i čeka operaciju, a Admir je trenutno bez posla. Iz kućice u kojoj sada žive također moraju iseliti jer ju je vlasnik prodao. Zbog prijatelja njihove curice ne bi selile, ali bi rado imale svoju sobu.

- Da ima malo šljokica i da bude zalijepljena naljepnicama Hello Kitty - rekla je jedna od djevojčica.