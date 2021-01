Dobri ljudi diljem Hrvatske ponudili su svoje apartmane i ku\u0107e za odmor, no obitelj ne planira oti\u0107i iz svog rodnog sela blizu Petrinje. Imaju i \u017eivotinje koje ne mogu ostaviti zbog \u010dega mole nadle\u017ene slu\u017ebe za \u0161ator kako bi narednih\u00a0no\u0107i mogli negdje prespavati.

- Ljudi su po\u010deli nuditi smje\u0161taj, ali ne mo\u017eemo oti\u0107i jer imamo i \u017eivotinje kod ku\u0107e i te\u0161ko nam je to sve ostaviti. Bilo bi najbolje da nam ponude ovdje neki \u0161ator da imamo negdje za preno\u0107iti - rekla je u gospo\u0111a Salaj.

Ju\u010dera\u0161nji potres ja\u010dine 6,2 Richtera\u00a0uni\u0161tio je unutra\u0161njost njihove ku\u0107e, zbog \u010dega je obitelj ne zna ho\u0107e li se mo\u0107i vratiti.\u00a0U potresu su popucali zidovi, puknule cijevi od vode, no sre\u0107om nitko nije ozlije\u0111en i svi su \u010dlanovi obitelji na sigurnom.\u00a0

- Bili smo u ku\u0107i i odjednom je po\u010delo trest, njihat, padat niz stepenice. Nismo znali kud \u0107emo, potr\u010dali smo preko ceste. Bilo je stra\u0161no, jo\u0161 smo u \u0161oku. Ne usudimo se u\u0107i u ku\u0107u. Izvana izgleda u redu, ali iznutra su popucali zidovi, puknule su\u00a0cijevi, vode je bilo na sve strane. Jo\u0161 uvijek ne znamo na \u010demu smo, ho\u0107emo li se mo\u0107i vratiti u ku\u0107u, je li ova pogodna za stanovanje - dodala\u00a0je u razgovoru gospo\u0111a Dubravka.\u00a0

Da Hrvatska ima veliko srce pokazali su brojni ljudi koji su u Petrinju i okolna sela pristigli ve\u0107 ju\u010der i sr\u010dano poma\u017eu brojnim Petrinjcima koji su u potresu ostali bez krova nad glavom. Pomo\u0107 unesre\u0107enoj obitelji nudili su Boysi,\u00a0\u010dlanovi navija\u010dke skupine iz Zagreba i brojni drugi volonteri.

Potres je zasigurno ostavio traga na stradalim obiteljima, a najte\u017ee je u ovim trenucima djeci i mladima koji ovako ne\u0161to nisu nikada do\u017eivjeli.

- Strah me za moje curice, one su se jako prepale i jo\u0161 uvijek su u strahu. Ja sam pretrpjela rat pa sam ve\u0107 o\u010deli\u010dila. One nisu nikad ne\u0161to tako do\u017eivjele i \u017eao mi je \u0161to moraju kroz ovo prolaziti - ka\u017ee Dubravka.

Jednu od k\u0107eri\u00a0gospo\u0111e Silaj potres je zatekao u Zagrebu nakon \u010dega je odmah kontaktirala svoju obitelj.\u00a0

- Bila sam u Zagrebu kada se dogodio potres. Nakon \u0161to je sve stalo, zvala sam svoju obitelj, ali nitko se nije javljalo. Kroz glavu su mi odmah proletjele najgore misli. \u010cim sam do\u0161la ovdje \u0161okirala sam se. Da \u0107emo ovdje biti neko vrijeme, sigurno ho\u0107emo - rekla je jo\u0161 uvijek potresena Ana.