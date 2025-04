Tužna sudbina područnih škola: Neke su postale mrtvačnice, a druge zaboravljene ruševine

Dok se u Ministarstvu znanosti obrazovanja i mladih hvale kako su učinili sve i puno dali učiteljima, zaputili smo se na teren, ovoga puta u obilazak devastiranih školskih zgrada u kojima se odavna ne čuje dječji smijeh. Ministar Fuchs se, uz kako on ističe, “obilate bušte učitelja”, rado voli pohvaliti velikim materijalnim ulaganjima u obnovu, dogradnju i izgradnju školskih objekata, novcem koji obilato pristiže prvenstveno iz europskih fondova. Nažalost, ministar još nije spreman, kao što to radi s plaćama učitelja, izići s podacima o sve manjem broju učenika, poglavito ruralnih sredina. Ili nema točne podatke koliko je u zadnjih tridesetak godina zatvoreno uglavnom područnih, ali i centralnih škola. Koliko je škola koje zbog malog broja učenika egzistiraju kao na infuziji i broje dane kad će i one okrenuti ključ u bravi.

