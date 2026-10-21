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'RASTUŽILO KOLEGE'

TUŽNE VIJESTI Uginula beba vodenkonja ZOO vrta Zagreb

Piše Veronika Miloševski,
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TUŽNE VIJESTI Uginula beba vodenkonja ZOO vrta Zagreb
Foto: Zoo Zagreb
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Zagrebački ZOO nastavlja raditi na očuvanju ugroženih vrsta, uključujući patuljaste vodenkonje, kroz Europski uzgojni program

Mladunče vodenkonja, koje je početkom ljeta rođeno u Zoološkom vrtu Grada Zagreba, jučer je pronađeno mrtvo, objavili su iz ZOO-a na Facebooku.

- Žao nam je što s vama moramo podijeliti tužnu vijest! Ovaj je događaj jako pogodio sve naše kolege, pogotovo one koji su uz mladunče od prvoga dana - napisali su iz Zoološkog vrta.

Dodali su kako pozorno prate rast i razvoj mladunaca tijekom prvih mjeseci života, no, nažalost, ne prežive svi to osjetljivo razdoblje.

- Životinje koje su ovdje uključene u uzgoj uzgajamo s dobrim razlogom i u najboljoj namjeri, no moramo biti spremni nositi se i s teškim trenucima koje on donosi - poručili su iz ZOO-a.

Objasnili su i kako je stopa preživljavanja mladunaca divljih vrsta uzgojenih pod ljudskom skrbi veća nego u divljini, ali da i u takvim uvjetima dolazi do uginuća.

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U Zoološkom vrtu Grada Zagreba prije nekoliko godina uspješno su uzgojili jednu patuljastu vodenkonjicu. Lotta je ondje rođena krajem 2022. godine, a danas živi u Sofiji, glavnom gradu Bugarske. Patuljasti vodenkonj na Crvenom popisu Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN) ima status ugrožene vrste.

Jedinke o kojima se skrbi zagrebački ZOO uključene su u Europski uzgojni program (EEP). Njegov je cilj osigurati zdrave i održive populacije životinja unutar Europskog udruženja zooloških vrtova i akvarija (EAZA), ali i pridonijeti očuvanju vrsta u divljini.

Uzgojem pod ljudskom skrbi nastoji se očuvati genetska raznolikost vrsta te, kada je to moguće, ojačati njihove populacije u prirodi ponovnim naseljavanjem uzgojenih jedinki.

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