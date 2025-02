Tužni svećenik kojem su ukrali zvono: 'Iz 1920. je, ljudi su sami tad skupljali da ga se izradi...'

Iako već neko vrijeme iz osječko-baranjske policije dolaze vijesti o krađama bakrenih oluka, ograda, krovova s kapelica i sličnih predmeta za čijim se počiniteljima traga, vrhunac lopovluka dogodio se u noći na petak kada je iz dvorišta Crkve Svetog Petra i Pavla u Marijancima ukradeno zvono teško 160 kilograma. Radi se o starom zvonu koji je dio kulturne baštine toga kraja i nema samo novčanu vrijednost.

- Krajem Prvog svjetskog rata, Nijemci su poskidali sva zvona s naših crkvi i uništili ih, tako i s naše. Mještani su sakupili novac međusobom i dali izraditi novo zvono. To je bilo ovo, a sad ukradeno. Izrađeno je od bronce, 1920. godine i sve do 2017. godine bilo je na našoj crkvi. Na žalost, više nije funkcioniralo iako smo ga nekoliko puta varili i krpali. Skinuli smo ga i odlučili ostaviti u dvorištu kao kulturnu baštinu. Baš smo ove godine planirali izgraditi betonski podest za njega i fiksirati ga. Na žalost, ovo se dogodilo i još uvijek sam u nevjerici - kaže velečasni Marin Putilin, župnik iz Marijanaca

Policija procjenjuje kako je krađom nastala materijalna šteta od čak 11.000 eura.

Foto: Privatni album

Ukradeno je iz dvorišta crkve koje inače nije zatvoreno, jer kroz njega svakodnevno prolaze ljudi. Crkva Sv. Petra i Pavla u Marijancima nalazi se u samom centru sela, a oko nje su vrtić, škola, zgrada općine, ali ni jedna kuća s čijeg bi prozora, kroz 'firange', možda netko učio krađu.

- Zadnji puta zvono je viđeno u četvrtak u 22 sata, u petak ujutro u 7 ga nije bilo. Znači, netko jako sposoban i vješt uspio je doći u dvorište crkve, podići to teško zvono, natovariti ga u tko zna što i netragom odvesti. Na žalost nemamo video nadzor na crkvi jer do sada nikome nije palo na pamet da bi netko išao s namjerom da ukrade crkveno zvono. No, mještani govore kako se posljednjih mjeseci kroz selo znao provozati kombi vozilo mađarskih registracijskih oznaka pa smo to spomenuli policiji. Također su na ukradeno zvono upozoreni i sve ljevačnice te otkupljivači sekundarnih sirovina - kaže svećenik Putilin koji je, dodaje, spreman pregovarati s lopovima o otkupu zvona, samo kada bi saznao tko su.

Podsjetimo, nedavno je i s privatne kapelice na pravoslavnom groblju u Tenju ukraden bakreni krov, a s katoličke crkve u Gatu bakreni oluci.