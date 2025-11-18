Obavijesti

17 MRTVIH

Tužno: Još dvije žrtve požara u Tuzli preminule u bolnici

HINA
Čitanje članka: < 1 min
storyeditor/2025-11-05/PXL_051125_141394472.jpg | Foto: PIXSELL/

Rekli su da je riječ o ženama koje su bile štićenice doma a od trenutka kada su evakuirane iz goruće zgrade zbog teškog stanja bile su hospitalizirane na odjelu za anesteziju i reanimaciju

Još dvije osobe koje su ozlijeđene u požaru u domu umirovljenika u Tuzli 4. studenog umrle su u bolnici u kojoj su bile na liječenju pa je ukupni broj žrtava te tragedije porastao na 17, potvrdili su u utorak iz Kliničkog centra u Tuzli.

Rekli su da je riječ o ženama koje su bile štićenice doma a od trenutka kada su evakuirane iz goruće zgrade zbog teškog stanja bile su hospitalizirane na odjelu za anesteziju i reanimaciju.

Iz Kliničkog su centra naveli kako su na liječenju na njihovoj Internoj klinici još dvije osobe osobe koje su štićenici doma. 

Nakon što je izbila vatra na višim katovima doma umirovljenika uslijed gušenja dimom i trovanja ugljičnim monoksidom na mjestu je smrtno stradalo 11 štićenika doma, uglavnom teško pokretnih i dementnih osoba.

Ostale žrtve preminule su naknadno od posljedica trovanja.

Više od 30 osoba, uključujući policajce i pripadnike spasilačkih službi, je ozlijeđeno.

Iz tužiteljstva Tuzlanske županije prošlog su tjedna potvrdili kako je požar izazvao kratki spoj na radijskom prijemniku u vlasništvu jednog od štićenika doma, no još nema odgovora na pitanje je li u funkciji bio vatrodojavni sustav i zbog čega je stradao tako veliki broj ljudi.

